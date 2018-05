To so superšportniki, ki v nedeljo peljejo v Koper

Kot smo napovedali že pred tedni, se v nedeljo na slovenske ceste drugič vrača avtomobilski šov Cars&Coffee. Na celodnevnem dogodku, ki bo imel svoj javni del prireditve na Ukmarjevem trgu v Kopru, se pripravlja okrog 90 superšportnih, nekoliko bolj 'ljudskih' športnih, zanimivih in tudi starodobnih avtomobilov.

Tako dolge kolone avtomobilskih lepotcev na ceste v Sloveniji ne zaidejo pogosto

Sodeč po lanski prvi prireditvi, ki se je končala v Piranu, bodo obiskovalci deležni zelo raznovrstnega nabora privlačnih jeklenih konjičkov na štirih kolesih. Tako veliko množico športnih avtomobilov, med katerimi si bodo navdušenci lahko pošteno oblizali prste, je na slovenskih cestah strnjeno zelo težko ujeti.

Dogodek se bo torej v nedeljo dopoldne odvijal na zasebni lokaciji, ki je namenjena predvsem druženju lastnikov sodelujočih avtomobilov. Nato sledi vožnja proti Kopru, kjer je udeležba sicer prostovoljna in zato na tem javnem delu ne sodelujejo vsi avtomobili. Tako je bilo tudi lani v Piranu, kjer je manjkalo nekaj sodelujočih.

To je ferrari 458 speciale Italijana Francesa Cante, ki je dogodek CarsCoffee iz ZDA pripeljal v Evropo. Foto: Cars&Coffee

Kateri avtomobili se bodo odpeljali na dogodek?

Kljub vsemu pa je napovedana udeležba zelo pestra. Med drugimi lahko napovemo porsche 918 spyder in porsche GT2 RS, torej dva med najbolj zmogljivimi in ekskluzivnimi modeli tovarne v Stuttgartu, Lamborghinijeva aduta aventadorja 50h Anniversary in huracana performante, tri zanimive različice mercedesa AMG GT (GT R, GT C in GT S), zanimive McLarnove superšportnike – kar tri modele 570 (GT in S Spider) in enega 720S, dva ferrarija 360 challenge stradale in tako naprej.

Težo dogodku bo dala tudi prisotnost Italijana Francesca Cante, ki je verigo avtomobilskih šovov Cars & Coffee tudi pripeljal v Evropo. Canta se bo v Slovenijo pripeljal s ferrarijem 458 speciale.

Aljoša Tušek bo pripeljal svojo zadnjo evolucijo superšportnega TS900 H:

Tako je bilo lani na zaključku v PIranu, letos se lokacija javnega dela seli v Koper. Foto: Gregor Pavšič

Na ogled bo tudi letos postavljen izredni porsche 356. Foto: Gregor Pavšič

Mercedes-Benz bo imel na dogodku več svojih vozil AMG GT. Foto: Mercedes-Benz

Novi porsche GT2 RS na slovenskih cestah. Foto: Gregor Pavšič