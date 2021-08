To je najhitrejša snemalna kamera na svetu #foto

Snemanje filmskih prizorov pri visokih hitrostih potrebuje hiter avtomobil in britansko podjetje Ralle je našlo rešitev. Ferrarijevega športnika 488 challenge so priredili in mu na nos nataknili še snemalno kamero. Snemanje drznih akcijskih scen pa bo s pomočjo najhitrejše kamere na svetu odslej bistveno lažje.

Snemalni ferrari so javnosti razkrili na avtosalonu v Farnboroughu v Veliki Britaniji. Pri Ralle so za pomoč prosili Talos Vehicles, kar se je vsem, ki poznajo to podjetje, sprva zdelo zelo nenavadno. Podjetje je namreč specializirano za predelavo tovornjakov in lahkih jurišnih vozil za vojaško rabo, a po drugi strani imajo tudi dirkalno moštvo, v katerem je glavna zvezda dirkalni ferrari 488. Na presenečenje mnogih je zelo podoben snemalnemu 488 challenge, a nobeno od podjetij ni želelo razkriti, ali so vanj namestili še kakšne dirkaško usmerjene predelave.

Znani po divjih posnetkih

Pri Ralle so poznani po divjih in neverjetnih posnetkih, ki jih ustvarijo pri visokih hitrostih. Očitno noben od njihovih avtomobilov ni Foto: Ralle bil dovolj hiter, zato bodo z novim ferrarijem z najvišjo hitrostjo 320 kilometrov na uro lahko snemali še bolj drzne filmske uspešnice.

"Že nekaj časa smo raziskovali različne načine, kako ustvariti unikatne posnetke pri visokih hitrostih. Naš snemalni ferrari je rezultat večtedenskega načrtovanja in prilagoditev. Gre za vznemirljive čase za #ralle, saj upamo, da bomo s svojim znanjem in znamko lahko dosegli širšo množico v Farnboroughu in svetu," je ob razkritju povedal Jimmy Howson, ustanovitelj podjetja Ralle.

Pred leti je status najhitrejšega držal lamborghini

Snemalni ferrari so izdelali v vsega sedmih dneh. Z njim so s prestola najhitrejše kamere na svetu izrinili lamborghinija huracan, ki so ga pred leti izdelali pri Incline Dynamic. Škoda, da so pri Ralle precej skrivnostni glede svojega ferrarija, zelo zanimiv bi bil namreč podatek, pri kakšni končni hitrosti je še mogoče snemanje.