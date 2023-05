Tesla zaposluje v Ljubljani, kaj pomenijo indici iz Nemčije?

Zaradi povečane prodaje Tesla v Ljubljani širi prodajno in servisno ekipo. Foto: Gregor Pavšič Predvidoma danes bodo znani uradni podatki o registracijah novih avtomobilov v Sloveniji. V prvih treh mesecih je število registracij naraslo za 5,4 odstotka, kar kaže na manj težav z dobavami novih vozil. Presenečenje so bile predvsem prodajne številke Tesle, ta je z modelom Y kot prvim električnim avtomobilom postala najbolje prodajani posamezni avtomobil meseca skupno. Skupno so marca registrirali kar 256 avtomobilov, aprila bodo po naših podatkih številke vendarle precej, lahko tudi nekajkrat nižje. Ameriška družba je znana po silovitem prodajnem "sprintu" ob koncu četrtletja, ko v zadnjih dneh registrirajo veliko vozil in s tem vplivajo na kar najboljše četrtletne rezultate.

So pa za trenutno majhno prodajno ekipo v Ljubljani objavili nove razpise za delovna mesta tako na prodajnem, logističnem kot servisnem področju. Število zaposlenih se bo skoraj podvojilo.

Škoda octavia je tradicionalno eden najbolje prodajanih avtomobilov v Sloveniji. Foto: Gašper Pirman

Foto: PRIMA

Nekatere smernice aprilskih trendov lahko kažejo že objavljeni podatki za nemški avtomobilski trg. Tam se je aprila nadaljevala rast prodaje iz prvih treh mesecev letošnjega leta. Skupna prodaja novih avtomobilov je v primerjavi z istim mesecem lani narasla za 12,6 odstotka, tretjina kupcev so bile fizične osebe. Prodaja električnih avtomobilov je zrasla za 34 odstotkov in ti so imeli aprila 14,7-odstotni tržni delež.

Na vrhu so bile kajpak nemške znamke, kar je značilno za največji trg v Evropi. Po pričakovanju aprilske številke za Teslo niso bile tako visoke kot marca. Ameriška družba je znana po silovitem prodajnem "šprintu" ob koncu četrtletja, ko v zadnjih dneh registrirajo veliko število vozil in s tem vplivajo na kar najboljše četrtletne rezultate. Tesla je februarja v Nemčiji registrirala 7.711 avtomobilov, marca 8.703 in s tem zasedla zavidljive tri odstotke trga, aprila pa so nato registrirali le še 2.420 novih avtomobilov. To je zadostovalo le še za 1,2 odstotka trga.

Na letni ravni ima Tesla v Nemčiji s 23 tisoč registriranimi električnimi avtomobili po štirih mesecih 2,7-odstotni tržni delež. Na njihovo poslovanje v naslednjih mesecih bo lahko vplival tudi začetek proizvodnje najcenejše različice modela Y v nemškem Berlinu. Do zdaj so te tesle izdelovali le na Kitajskem.

Kdo ima letos največji tržni delež v Nemčiji?

tržni delež 2023 razlika prodaja 2023-2022 Volkswagen 18,8% 15,2% Mercedes 10,6% 24,5% Audi 9,0% 16,6% BMW 7,4% -3,3% Škoda 6,4% 20,1% Opel 4,8% -5,2% Ford 4,2% -8,2% Hyundai 3,5% -0,4% Toyota 2,8% -0,7% Tesla 2,7% 53,2% Dacia 2,4% 35,0% Kia 2,3% -12,7%

Kaj pa Norveška? Tam je ves trg aprila nekoliko upadel, in sicer za 7,7 odstotka. Električni avtomobili so imeli 83-odstotni delež, vsi avtomobili s polnilnim kablom pa 91-odstotnega. Prejšnji mesec so Norvežani registrirali 16.800 električnih avtomobilov, aprila pa 7.471. Kljub temu je bil tesla model Y z 920 registracijami najbolje prodajani avtomobil na trgu, kjer pa se v prihodnjih mesecih na vseh ravneh pričakuje dvig prodaje.