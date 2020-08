Tesla bo kupcem iz Slovenije odpravila veliko nevšečnost

Že pred meseci smo pisali, da bo Tesla po nedavnem odprtju neposredne digitalne prodaje svojih avtomobilov v Sloveniji nadgradila tudi s prodajnim oziroma razstavnim salonom v Ljubljani.

Novo teslo je danes prek interneta mogoče konfigurirati in kupiti v dobesedno petih minutah, toda po avtomobil je treba - če vam tega kajpak ne uredijo posredniki ali pa avtomobil kupite prek trgovcev v na primer Nemčiji - oditi na Nizozemsko.

Po servise do zdaj v avstrijski Gradec

Še večja težava je bila dostopnost do servisnih storitev. Tesle sicer nimajo rednih servisnih intervalov in se jih opravlja po potrebi, vsak lastnik pa se je moral po te servisne opravke voziti do Gradca v Avstriji. Še največja težava so morebitne poškodbe ob prometnih nesrečah, razbitih steklih in podobno, torej ob nenačrtovanih servisnih opravkih.

Tesle model 3 na slovenskih cestah niso več novost. To je drugi najbolje prodajani električni avtomobil letos v Evropi. Foto: Gregor Pavšič

Iščejo vodjo servisa in tehnika

Z novim servisnim centrom v Ljubljani bodo popravila Teslinih avtomobilov vendarle postala precej lažja in najbrž tudi hitrejša.

Pri Tesli so že odstranili oglasa za vodjo in uslužbenca v prodajnem salonu, zdaj pa iščejo vodjo servisnega centra in uslužbenca tehnične smeri.

V prvem polletju je bil najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi sicer renault zoe, drugi pa tesla model 3. Po zaslugi tega avtomobila je Tesla tudi dosegla pozitivno poslovanje. Renault je v prvem polletju v Evropi prodal 10.342 zoejev, Tesla pa 7.224 modelov 3. Med električnimi avtomobili nobeden od njiju nima konkurence, Volkswagnov e-golf (ta se poslavlja pred prihodom ID.3) je do konca junija prepričal dobrih tri tisoč kupcev.