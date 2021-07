Takih platišč na serijskem avtomobilu še ni bilo #foto

Cena za tako platišče še ni znana. Foto: Bentley Bentley bo nov mejnik pri izdelavi platišč postavil v sodelovanju z družbo Bucci Composites. Platišča bodo ponujali kot del dodatne opreme za kupce svojih prestižnih vozil. Prvič bodo 22-palčna platišča iz karbonskih vlaken del serijskega avtomobila. Ker je izdelano iz mnogo lažje materiala, je eno platišče v primerjavi z enako velikim aluminijastim lažje za šest kilogramov. Pri štirih kolesih to torej že znaša 24 kilogramov.

Že iz sveta superšportnikov vemo, da platišča iz ogjikovih vlaken izboljšajo vozne lastnosti in tudi učinkovitost zaviranja. Tako veliko aluminijasto platišče lahko prav tako ob zvijanju izgubi do enega odstotka naklona, kar slabša oprijem pnevmatike s cesto. Mnogo trše karbonsko platišče se bolje upira izgubam zaradi naklona.

Tako platišče bo drago, ima pa več prednosti

Pri Bentleyju pravijo, da bo zato manjša tudi obraba pnevmatik. Opravili so tudi vse tehnične preglede za platišče. Če pride do nenadne poškodbe in se zato poškoduje tudi pnevmatika, je tudi puščanje bolj enakomerno in predvidoma ne pride to nenadne poškodbe gume kot pri aluminijastih platišč.

Bentley za zdaj cene karbonskih 21-palčnih platišč še ne razkriva.

Štiri taka platišča bentaygi odvzamejo 24 kilogramov nevzmetene mase. Foto: Bentley