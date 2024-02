Taka je realnost: 50 avtomobilov z največ kupci v Evropi

Dacia sandero je lani v Evropski uniji dobil več kot 234 tisoč kupcev. Foto: Dacia Pisali smo že o prelomnem trenutku lanskega leta, ko je bil v Evropi med vsemi najbolje prodajani električni avtomobil. To je uspelo tesli model Y, ki je v izenačenem dvoboju ugnala približno dvakrat do trikrat cenejšo dacio sandero. Podatki analitične družbe Jato Dynamics so zdaj pokazali še ostale avtomobile v prvi petdeseterici. Med prvimi je veliko prave avtomobilske klasike (renault clio, peugeot 208, opel corsa …), v prvi deseterici je tudi najuspešnejši mali športni terenec (volkswagen T-roc) in najuspešnejši hibrid (toyota yaris cross).

V prvi deseterici kljub trendom športnih terencev prevladujejo tudi klasični avtomobili kot so renault clio, peugeot 208, opel corsa in volkswagen golf. Foto: Gregor Pavšič

Volkswagen ID.4 je bil tretji najuspešnejši električni avtomobil. Na skupni lestvici je bil uvrščen na 45. mesto. Foto: Gašper Pirman

Čeprav je model Y postal absolutni zmagovalec evropskega (in ob tem tudi kitajskega in globalnega trga), ostali električni avtomobili niso bili tako uspešni. Naslednji električni, to je tesla model 3, je namreč na skupni lestvici uvrščen šele na 32. mesto. Tudi pri fiatu 500, ki se je uvrstil na skupno deveto mesto, je prodaja električne različice predstavljala le dobro tretjino (37 %) celotnega izplena v lanskem letu. Tretji najuspešnejši povsem električni avtomobil je bil volkswagen ID.4 na skupno 45. mestu. Le Tesli je uspelo z obema omenjenima modeloma preseči mejo 100 tisoč prodanih vozil. Skupno je to mejo preseglo prvih 32 avtomobilov.

"Invazije" Kitajcev še ni

Lansko leto je v Evropi zaznamoval tudi prihod novih kitajskih znamk, toda njihov preboj je za zdaj skromen. Skupno je bilo mogoče v Evropi kupiti avtomobile 30 različnih kitajskih znamk (predlani 23 znamk), a le osmim je uspelo prodati več kot tisoč avtomobilov in še med temi ima MG Motors 70-odstotni delež. Kitajske znamke so imele lani v Evropi 2,6-odstotni tržni delež.