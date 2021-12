Ste bili žrtev prometne nesreče?

Oglasno sporočilo

Poledica, sneg in plundra lahko že same po sebi privedejo do nesreče, če pa je tukaj še kanček nepazljivosti ali naglice, nas lahko hitro zanese ali pa drugo vozilo naleti v naše. Kako ukrepati ob prometni nesreči, da ne boste potegnili kratke, in kdaj morate nujno poklicati policijo?

Nesreča nikoli ne počiva

Skoraj vsaki dve uri na slovenskih cestah poči, a dokler v trčenju nismo udeleženi, se ne ukvarjamo s tem, kako ravnati ob prometni nesreči. Seveda je prvo pravilo, da ohranimo mirne živce! Nato preverimo, ali so vsi udeleženci v redu ali je morda kdo poškodovan. Območje zavarujemo ter tako poskrbimo, da manjša nesreča ne bo povzročila večje. Če je kdo od udeležencev lažje ali huje poškodovan, pokličemo številko 112 − center za obveščanje. Operater se bo na podlagi podatkov odločil, ali bo na kraj nesreče poslal reševalce, policijo in gasilce.

Če je nastala le manjša materialna škoda, lahko voznika udeleženca zaplet rešita sama. V vsakem primeru pa je dobro oceniti, v katero kategorijo nesreče se vaš primer uvršča, saj bo od tega odvisno, ali morate obvezno poklicati policijo, tudi če ni nihče poškodovan.

Kdaj je treba poklicati policijo?

V večini primerov ob nesreči najprej izbruhnejo strah, panika in slaba volja, udeleženca v nesreči začneta najprej fotografirati, klicati sorodnike, zavarovalnico … A za vse to bo še čas, ko boste vozili umaknili s ceste. V primeru nastanka prometne nesreče 1. kategorije so udeleženci dolžni svoja vozila čim hitreje umakniti s ceste. V nasprotnem primeru se lahko kaznujejo z globo v višini 160 evrov.

Udeleženca morata pravilno izpolniti in podpisati Evropsko poročilo o prometni nesreči. Če kateri od udeležencev meni, da je bil pri nastanku nesreče storjen prekršek, lahko pokliče policijo, ki bo opravila ogled kraja in okoliščin, zbrala dejstva ter odločila o morebitnem prekršku.

Pri nesreči 1. kategorije ni obvezno obvestiti policije. V primeru nastanka prometne nesreče 2., 3. ali 4. kategorije pa morate obvezno obvestiti policijo.

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) prometne nesreče razvršča v štiri kategorije: 1. kategorija: Prometna nesreča, v kateri je nastala zgolj materialna škoda z manjšimi poškodbami na okolju, stvareh ali vozilu, kot so odrgnine, vdrtine, praske, podvozje avtomobila in motor pa nista poškodovana. 2. kategorija: Prometna nesreča, v kateri je najmanj ena oseba lahko telesno poškodovana. 3. kategorija: Prometna nesreča, v kateri je najmanj ena oseba hudo telesno poškodovana. 4. kategorija: Prometna nesreča, v kateri je kdo umrl ali je za posledicami umrl 30 dni po nesreči.

Pristojne organe lahko o nesreči obvesti tudi tretja oseba, ki v njej ni bila udeležena. Policija bo lahko preverila, ali voznik in vozilo izpolnjujeta pogoje za udeležbo v cestnem prometu, ob pojavu suma na prisotnost alkohola pri kom od vpletenih voznikov se bo opravil preizkus alkoholiziranosti in podobno.

Kaj storiti, če povzročitelj nesreče pobegne?

Dobra novica je, da se pri 70 odstotkih nesreč, pri katerih povzročitelj pobegne s kraja dogodka, ugotovi, kdo je bil za volanom. Vaša naloga je, da si, dokler je še v vašem vidnem polju, zapomnite čim več podrobnosti o vozniku in vozilu – tip avtomobila, barvo, znamko, registrsko oznako tablic, videz ubežnika in morebitnih sopotnikov. Te informacije bodo v pomoč policiji pri identifikaciji povzročitelja.

Po zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) se vozniku motornega vozila, ki pobegne s kraja prometne nesreče, odmeri globa v višini 1.200 evrov, prav tako pa se mu izreče 18 kazenskih točk, kar pomeni, da bo izgubil vozniško dovoljenje.

Če se pobeglega vozika ne odkrije, se odškodninski zahtevek zaradi povzročene škode vloži na Slovensko zavarovalno združenje ali na zavarovalnico, pri kateri je sklenjeno obvezno zavarovanje za vozilo.

