Ste bili zraven? Ljubljansko srečanje elite slovenskih registracij. #foto

V hali na obrobju Ljubljane so ta konec tedna organizirali kakovostno avtomobilsko srečanje ABL. Za razliko od nekaterih razvpitih srečanj v zadnjem obdobju, ko je morala posredovati tudi policija, je bilo tokrat v hali srečanje urejeno in organizirano po predpisih. Glavnemu organizatorju, podjetju Naroči avto, je uspelo predstaviti okrog 70 avtomobilov.

Zainteresiranih lastnikov avtomobilov je bilo še veliko več, le da so ob omejenem prostoru in namembnosti dogodka, kjer so želeli predstaviti tudi raznoliko druščino avtomobilov, opravili kar nekaj selekcije. Omejili so tudi število obiskovalcev, a teh je bilo kljub temu več kot dva tisoč. Tovrstno srečanje je nov dokaz, da je avtomobilska scena v Sloveniji močna, tako na strani lastnikov kot tudi zainteresirane javnosti.

Srečanje avtomobilov v Ljubljani: