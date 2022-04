Sredi Gorenjske ujeli zelo redek avtomobil iz Italije

Znamka DR Automobiles sodi med najmanjše in tudi najmanj znane avtomobilske proizvajalce. Podobno kot mestece Macchia d Isernia, ki ima na jugu Italije le dobrih tisoč prebivalcev in kjer ima ta avtomobilska znamka svojo tovarno.

Pred dnevi smo enega njihovih avtomobilov ujeli na gorenjski avtocesti. Bolj kot sam avtomobil, ki je oblikovno še en predstavnik kompaktnih športnih terencev oziroma križancev, je v oči padel logotip znamke. Oznake DR na avtomobilih sredi Slovenije ne vidimo pogosto, pa tudi sicer − glede na obseg proizvodnje srečanje takega avtomobila (še posebej izven Italije) − le naključno.

Partner je postal kitajski Chery

To znamko avtomobilov je pred petnajstimi leti ustanovil Massimo Di Risio. Izkoristiti je želel mnogo cenejšo kitajsko tehnologijo ter ji dodati ščepca evropske kakovosti in varnosti.

Partnerja je našel v družbi Chery, enemu največjih kitajskih proizvajalcev, ki je tako posredno tudi dobil odprta vrata v Evropo. Chery je v Italijo najprej poslal šasije modela tiggo (kopija prve generacije toyote RAV4), nato so mu Italijani namenili osveženo zunanjost in Fiatov dizelski motor.

Foto: DR Automobiles

Foto: DR Automobiles

Pred leti že skoraj bankrot podjetja

Tako je nastal avtomobil di risio DR5, ki je bil sprva kar velika uspešnica. Z ugodno ceno so jih v enem letu izdelali in prodali več kot pet tisoč. De Risio je širil tovarno, toda sredi prejšnjega desetletja je prodaja strmo padla. Letno so prodali le še nekaj sto avtomobilov.

DR Automobiles je bil tik pred bankrotom, a so banke odobrile posojila in vnovični resnejši zagon še vedno maloserijskega proizvajalca. Leta 2019 so izdelali več kot 3.700 avtomobilov, lani pa so to število skoraj podvojili.

Kitajsko-italijanski avtomobil za več kot 16 tisoč evrov

V ponudbi imajo trenutno tri vozila, vsa pa imajo korenine kitajskega Cheryja. To so modeli DR3, DR4.0, DR 5.0 in DR F35, ki so na voljo s pogonom na bencin ali utekočinjen plin.

Vrh ponudbe je omenjeni DR F35, ki je 4,4 metra dolg križanec na osnovi modela chery tiggo 7. Nastal je po Mitsubishijevi licenci, poganja pa ga 1,5-litrski turbobencinski motor. V ponudbi je tudi samodejni dvosklopčni menjalnik. Različica z ročnim menjalnikom v Italiji stane 25 tisočakov. Najmanjši model DR3 (dolžina 4,1 metra) stane vsaj 16.400 evrov.

Italijani napovedujejo tudi modela 6.0 in 7.0, prav tako pa tudi posebno serijo modelov z oznako Eko. Ti bodo najbolj osnovno opremljeni in tako tudi najcenejši.

DR Automobiles je leta 2006 svojo zgodbo začel s prodajo v trgovskih centrih, danes ima svoje izpostave tudi v Franciji, Španiji in Bolgariji.