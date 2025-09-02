Predsedovanje znamke Dacia po štirih letih zapušča Denis de Vot. Nasledila ga bo nekdanja Mercerdesova menedžerka Katrin Adt, ki Dacio prevzema pred pomembnim obdobjem, ko se bo tudi ta Renaultova znamka delno elektrificirala.

Poleg sandera je najbolj prepoznaven model znamke Dacia še vedno duster. Foto: Gregor Pavšič Renaultova skupina je izpeljala večjo reorganzacijo vodstvenih položajev. To se je zgodilo po nenadnem in presenetljivem odhodu izvršnega direktorja Luce de Mea.

Ena pomembnejših novosti bo novo vodstvo znamke Dacia, ki ima znotraj skupine velik vplit tako na prodajne kot tudi poslovne rezultate. Po štirih letih izvršni direktor znamke ni več Denis de Vot, saj ga je zamenjala Nemka Katrin Adt. Ta bo tudi del vodstvene ekipe skupine Renault.

Atd v Renault prihaja iz Mercedesovih vrst. Že 26 let dela v avtomobilski industriji, kjer je imela znotraj Daimlerja in Mercedesa različne vloge. Bila je izvršna direktorica znamke v Luksemburgu, bila je direktorica znamke Smart, vodila je razvoj upravljanja s človeškimi viri pri Daimlerju in podobno. Zdaj stopa v prve avtomobilske vrste, saj ima Dacia na trgu povsem drugačen položaj kot na primer Smart.

Dacia je prodajno blizu Renaulta

Dacio čaka zahtevno obdobje postopne elektrifikacije. Njihovi glavni modeli so dobili hibridne različice, poleg majhnega springa pa bo električno različico dobil tudi najbolje prodajani model sandero. Ta še vedno predstavlja najbolje prodajani avtomobil v Evropi.

V prvih sedmih mesecih letošnjega leta je Dacia v Evropi prodala 362 tisoč novih avtomobilov, kar je bilo 2,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Za primerjavo - v istem obdobju je Renault prodal 443 tisoč, znamka Alpine pa slabih šest tisooč novih avtomobilov.

