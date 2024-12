Se spomnite Küzmičeve turbo petke? Renault je potrdil naslednika. #foto

Renault bo v prihodnje izdelal visokozmogljiv električni avtomobil, ki bo reinkarnacija Ragnottiijeve (in Küzmičeve) renault 5 turbo skupine B iz 80. let.

Originalna turbo petka iz 80. let. Foto: Gregor Pavšič Pri Renaultu so skrajno športno različico na osnovi nove petke napovedali že s konceptom, zdaj pa tak avtomobil napovedujejo tudi za serijsko proizvodnjo. Ta bo resda maloštevilčna in tudi cene za športnika bodo pričakovano visoke, Renault pa s tem obuja svojo zgodovino in pripravlja svoj najzmogljivejši serijski avtomobil do zdaj.

Serijski avtomobil na osnovi koncepta 3E bo imel namreč dva elektromotorja, ki jih bodo namestili v pogonski kolesi. Sistemska moč pogona bo več kot 500 "konjev". Pospešek do sto kilometrov na uro bo manj kot 3,5 sekunde, pri Renaultu pa zaradi motorjev v kolesih napovedujejo tudi odlično vozno dinamiko. Med zanimivimi elementi avtomobila je tudi ročna zavora in program "drift".

Mnogi se bodo še spomnili Küzmičeve turbo petke

Avtomobil povzema znameniti renault 5 turbo skupine B, s katerim je Renault v 80. letih dosegel veliko uspehov v reliju. Na svetovni ravni ga je najuspešneje vozil Jean Ragnotti, v Sloveniji pa Brane Küzmič. Kot nadgradnjo so nato izdelali še različico maxi, s katero je Ragnotti leta 1985 dobil reli za SP na Korziki in poskrbel za največji uspeh Renaulta v svetu relija.

Foto: Renault

