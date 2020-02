Konec nelogičnega drobnega tiska na oglasih? To je predlog sprememb.

S prihodom merjenja emisij po ciklu WLTP se je marsikaj spremenilo. Podatki tovarn so postali bolj verodostojni in kupec ima večji nadzor nad stroški avtomobila, toda spremembe so pristale le na krožniku uvoznikov avtomobilov. Pri Sekciji za osebna motorna vozila tako želijo s spremembami, ki jih prinaša WLTP, izboljšati način posredovanja informacij ter poenostaviti zapise o porabah in emisijah.

Na zgornjem delu je prikaz, kako bi pri Sekciji za osebna motorna vozila poenostavili prikaz o emisijah ogljikovega dioksida in povprečni porabi goriva ter povečali preglednost. Na spodnjem delu fotografije je aktualno stanje, ki prikazuje preveč informacij.

Pri Sekciji za osebna motorna vozila so pripravili predloge, ki jih bodo posredovali ministrstvu. Kot pravijo, bi se bilo smiselno pri oglaševanju omejiti na najnujnejše informacije. To sta izpust emisij ogljikovega dioksida in povprečna poraba goriva. To zahteva tudi evropska direktiva, v Sloveniji pa morajo biti po zakonu zapisane še druge klavzule. Zmešnjava je tako večja, pomembne stvari pa so skrite v dolgem zapisu.

Obvezni zapisi zdaj na 20 odstotkih oglasne površine

Poleg sprememb pri oglaševanju želijo zmanjšati obvezen prostor namenjen na oglasnih površinah. Sedaj ta zavzema 20 odstotkov prostora, pri sekciji pa želijo to skrčiti na deset odstotkov. Zaradi drugače poudarjenih in bolj vidnih pomembnih podatkov bi ta prostor lahko zmanjšali in hkrati ljudi za več informacij napotili na spletno stran www.mojzrak.si, kjer so dostopnejše podrobnejše informacije.

Pri sekciji želijo spreminjati tudi videz televizijskih oglasov. "Tudi televizijski oglasi naj poleg emisij ogljikovega dioksida in povprečne porabe goriva (v velikosti črk podnapisov) vsebujejo logotip moj zrak in naslov te spletne strani. Za gospodarstvo je izredno pomembno, da se logotip in informacije prikazujejo samo določen čas med trajanjem oglasa, in ne po oglasu, saj vsaka sekunda televizijskega oglasa stane," so zapisali v sporočilu.

Preveč nepotrebnih podatkov potrošnika zmede