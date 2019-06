Še ena drzna kia: tokrat kot križanec #foto

Foto: Kia

Enaka ima le sprednja vrata

Čeprav imata skoraj enaki imeni in slonita na enaki arhitekturi, imata ceed in xceed enaka le sprednja vrata. Preostali deli karoserije so novi in drugačni – za 25 in 60 milimetrov sta daljša sprednji in zadnji previs, xceed je širši za 26 milimetrov in za 42 milimetrov bolj oddaljen od tal. Medosna razdalja z 2.650 milimetri ostaja nespremenjena.

Zunanjost krasijo še dodatne plastične zaščite, nekoliko bolj usločena strešna linija za stebričkom B, drugačni žarometi, vizualno spremenjena odbijača in maska hladilnika ter srebrne strešne letve. Igriv značaj poudari še dvanajst različnih barv.

V notranjosti nič novega

Potniška kabina je bila v veliki meri prenesena iz običajnega ceeda. Za xceed je unikatna rumeno-črna kombinacija oblazinjenja, voznik pa lahko informacije pregleduje na 12,3-palčnih digitalnih merilnikih in opcijski 10,25-palčni večopravilni enoti. Zaradi večjih dimenzij je za 31 litrov zrasel prtljažni prostor, ki ima prostornino 426 litrov.

Pri nas bodo na začetku na voljo trije bencinski in dva dizelska motorja. Vstopno izbiro predstavlja litrski trivaljnik z 88 kilovati, sledi 1,4-litrski štirivaljnik s 103 kilovati in najmočnejši 1,6-litrski štirivaljni s 150 kilovati. Dizelsko stran zastopa 1,6-litrski štirivaljnik s 85 in 100 kilovati. Na začetku prihodnjega leta se bosta motorni paleti pridružila še priključni in blagi hibrid.

