Kia je prvič pokazala svoj novi avto #foto

Kia bo z novim avtomobilom še razširila uspešno družino ceeda, ki smo ga v novi generaciji tudi v Sloveniji že spoznali v kombilimuzinski, karavanski in proceed 'shooting brake' izvedbi.

Urbani crossover sodi med stonica in sportaga

Novi xCeed je urbano zasnovan crossover, ki se bo umestil med manjšega stonica in večjega sportaga. Novi model so oblikovali v skladu z evropskimi avtomobilskimi smernicami in sicer v oblikovalskem studiu Kie v Frankfurtu.

Osnovo si bo xCeed delil s klasičnimi ceedi, zato lahko v avtomobilu pričakujemo tudi podobne motorje. Štirikolesni pogon ni verjeten, ker ta ni na voljo niti v ceedu. Več o avtomobilu bo znanega po 26. juniju, ko bo Kia novi model xCeed razkrila v celoti.