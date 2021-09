Schumacherjev film: Nemec zasebno kot še nikoli

"Zasebno je zasebno. Michael nas je vedno ščitil in zdaj mi ščitimo njega," je v 110-minutnem dokumentarnem filmu, dosegljivem na platformi Netflix, povedala Corinna Schumacher, žena sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli ena in enega najboljših dirkačev vseh časov.

Konec decembra 2013 se je življenje družine Schumacher v trenutku obrnilo na glavo. Čeprav Michaelu sneg v Meribelu ni bil najbolj všeč in je ženi celo predlagal, da bi odleteli v Dubaj in tam skakali s padalom, so ostali v francoskem smučarskem središču. Nato se je zgodila nesreča, v kateri se je Michael hudo poškodoval.

Mick Schumacher letos vozi prvo sezono v formuli ena, lani je bil prvak formule 2. Foto: Getty Images

"Še vedno je z nami, le da je zdaj drugačen," je v filmu povedala Corinna. Kako močno pogreša očeta, še posebej ob svoji krstni sezoni v formuli ena, je priznal tudi sin Mick.

Dokumentarec sicer prikazuje tudi zasebno plat življenja družine Schumacher. Od družinskih poletnih dopustov, potapljanja, raznih zabav in preživljanja skupnega prostega časa. Poudarek je na dvojni "osebnosti" Michaela Schumacherja. Ta je bil izjemno brezkompromisen tekmovalec, a na drugi strani v zasebnih srečanjih toliko bolj prijeten sogovornik in izrazit družinski človek.

Spomin na prvo zmago v formuli ena - leta 1992 v Belgiji, kjer je le eno leto prej sploh prvič vozil na dirki F1. Foto: Guliverimage

Schumacher si je večno slavo prislužil predvsem z uspehi pri Ferrariju. Foto: Guliverimage

Živel je za zmago, za tekmovanje in na stezi je bil za uspeh pripravljen narediti domala karkoli. Foto: Reuters

"Zelo prijetno se je bilo družiti z njim. Takrat pač ni šlo za tekmovanje in bil je drugačen," je povedal njegov nekdanji tekmec David Coulthard.

O Schumacherjevi poti v filmu pripovedujejo mnoga znana imena. Od Jeana Todta, takratnega vodja Ferrarijeve ekipe, Pierra Ferrarija, Bernija Ecclestona in Flavia Briatoreja do dirkačev, kot so Mika Hakkinen, Damon Hill in Sebastien Vettel. Spomine na nepozabno kariero delita tudi oče Rolf, hči Gina-Maria in prvi menedžer Willi Weber.

Trideset let od njegove prve dirke v F1

"Na predvečer njegove prve dirke v formuli ena smo sredi velike družbe jedli pico. Nihče nas ni ogovoril, nihče nas ni opazil in nas zmotil. To je bil zadnji večer, ko smo lahko tako neobremenjeno sredi mesta jedli pico," pravi Weber, ki je že v času dirkanja v kartingu podpisal pogodbo z Michaelom Schumacherjem, in sicer za kombi ter plačilo dva tisoč nemških mark mesečno.

Preostalo je nepozabna zgodovina. Schumacher je odpeljal 306 dirk v formuli ena, zmagal je 91-krat, se 155-krat uvrstil na zmagovalne stopničke in osvojil 68 najboljših štartnih položajev. Sedemkrat je bil svetovni prvak. Prvo dirko je odpeljal pred 30 leti v Belgiji, zadnjo leta 2012 v Braziliji.