Renault odpustil direktorja, zdaj ga vodi ženska

Thierry Bollore je za volan Renaulta sedel po odstavitvi dolgoletnega šefa Carlosa Ghosna. Tega so aretirali zaradi domnevnih finančnih malverzacij v partnerju Renaulta, japonskem Nissanu.

Renault zdaj vodi Clotilde Delbos

Upravni odbor je po na hitro sklicani izredni seji podal le kratko izjavo, v kateri razloga za odstavitev Bolloreja ni navedel. Dodali so, da bo koncern začasno – do imenovanja novega glavnega izvršnega direktorja – vodila dozdajšnja glavna finančna direktorica Clotilde Delbos.

Bollore je Renault vodil ob novem predsedniku skupine Jean-Dominiquu Senardu. Slednji je v Renault prišel po aretaciji Ghosna, ki je novembra 2018 je pretresla poslovni svet in zaostrila odnose med Renaultom in Nissanom. Ob odstavitvi Ghosna so mnogi v Renaultu pozivali tudi k umiku Bolloreja, ki je bil pod Ghosnom od začetka leta 2018 glavni operativni direktor skupine.

Bollore se z zamenjavo ni strinjal

Predstavniki francoske države, ki je s 15-odstotnim deležem največja delničarka v Renaultu, so jasno podprli prekinitev vseh vezi z Ghosnovo ero. "Danes je pomembna stabilnost zavezništva (z Nissanom), sposobnost osvajanja novih trgov in upravljanje v času prehoda k električnim vozilom," je za javno televizijo povedal transportni minister Jean-Baptiste Djebbari. "Povsem zaupamo Jean-Dominiquu Senardu, da bo predlagal ustrezno strategijo," je dodal.

Senard je na današnji novinarski konferenci kasneje pojasnil, da Renault potrebuje spremembo upravljanja, ki mu bo zagotovila nov zagon. "Mislim, da smo dosegli stopnjo zrelosti in da nas je premislek upravnega odbora pripeljal do te točke," je dejal Senard.

Senard želi, da bi ekipe v Renaultu sprejele več odgovornosti in bile tudi bolj ponosne na svoje delo. Trdno je odločen v celoti odkriti in uresničiti potencial zavezništva z Nissanom. "V življenju podjetja nastopijo trenutki, ko mu koristi svež zagon," je še dejal Senard in dodal, da odločitev o odstavitvi Bolloreja ni osebna.

Bollore očitno meni drugače. Že v četrtkovem pogovoru za poslovni časnik Echos je potezo upravnega odbora, o kateri se je špekuliralo že ves teden, označil za povsem nepričakovani "udar". "Brutalnost in popolna nepričakovanost tega, kar se dogaja, je neverjetna," je dejal.

"V torek zvečer sem sedel na letalo v Tokiu in ko sem v sredo zjutraj pristal v Parizu, sem v tisku prebral, da Jean-Dominique Senard, ki je doslej vedno trdil, da med nama ni niti za las razkola, želi moj odhod," je dejal in dodal: "Vedno sem mu bil zvest."