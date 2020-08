Razkril je glavne posebnosti povsem novega Škodinega avtomobila

Škoda bo 1. septembra razkrila svoj prvi namenski električni avtomobil. Z njim češka znamka, stara že 125 let, začenja tudi novo poglavje oblikovanja lastnih vozil. Prvi oblikovalec enyaqa iV je Karl Neuhold, ki izpostavlja nekatere novosti in drugačne pristope kot pri klasičnih avtomobilih.

Pod zunanjost prvega Škodinega namenskega električnega avtomobila s koncernske platforme MEB se je podpisal oblikovalec Karl Neuhold. Enyaq iV bo za Škodo, ki je bila do zdaj v oblikovanju svojih vozil navadno dokaj konvencionalna in ne zelo drzna, pomenil pomemben preskok pri zunanjem oblikovanju. Namenska električna vozila so izdelana bistveno drugače od tistih s klasičnimi motorji na notranje izgorevanje.

Karl Neuhold, oblikovalec Škodinega električnega enyaqa iV Foto: Škoda

"Razlika v oblikovanju je precejšnja. Pravi električni avtomobil se od klasičnega razlikuje v višini vozila, prav tako v obeh previsih. Baterije so nameščene v dnu vozila, zato je avtomobil nekoliko višji. Vsaj navidezno pa to kompenziramo z daljšo medosno razdaljo. Ker elektropogon zavzame manj prostora, so lahko previsi toliko krajši. Streha je podaljšana, kar daje dinamičen videz in tudi izboljšuje aerodinamiko," Neuhold pojasnjuje razlike med električno in navadno, torej bencinsko ali dizelsko škodo.

"Najočitnejši zaščitni znak oblikovanja enyaqa iV je sprednji del. Na električnih vozilih namensko poudarjamo sprednjo mrežo pred motorjem. Tokrat smo jo še bolj poudarili, saj je postavljena nekoliko bolj naprej in pokončno. Avtomobilu daje vtis moči, vpadljivosti," dodaja Neuhold.

Enyaq iV bo nekoliko manjši od kodiaqa, eden njegovih adutov pa bo za ta razred vozil daljša medosna razdalja. Foto: Škoda

Trije baterijski paketi, pogon na zadnji ali na vsa štiri kolesa

Škoda je do zdaj razkrila le uradne skice zunanjosti in notranjosti novega električnega SUV, ki ga bodo sicer razkrili 1. septembra v Pragi. To je sicer sestrski avtomobil prav tako električnega volkswagna ID.4, Škoda pa se tako zdaj čisto zares (po električni različici mestnega citiga) podaja v svet elektromobilnosti.

Enyaq iV bo dolg 4,6 metra, širok 1,8 metra in visok 1,6 metra. Na voljo bodo trije baterijski paketi, ki bodo imeli kapaciteto 55, 62 in 82 kilovatnih ur. Moči elektromotorja bodo 109, 132 in 150 kilovatov, pri najmočnejših tudi 195 oziroma 225 kilovatov (RS). Osnovna različica bo imela pogon na zadnji par koles. Doseg bo po WLTP znašal (odvisno od različice) od 340 do 500 kilometrov. Osnovna prostornina prtljažnika bo 585 litrov.

Češka znamka letos praznuje svojo 125-letnico, trenutno prodajajo devet modelov in vsaj lansko leto so se lahko pohvalili z 1,24 milijona prodanimi avtomobili. Škoda, ki je del Volkswagnovega koncerna od leta 1991, trenutno zaposluje več kot 42 tisoč ljudi.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda