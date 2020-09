Prvi Citroënov priključni hibrid, ki vas bo presenetil v vseh pogledih

Športna terenska vozila so postala pravi svetovni fenomen in predstavljajo skoraj četrtino svetovne prodaje avtomobilov.

Športna terenska vozila so postala pravi svetovni fenomen in predstavljajo skoraj četrtino svetovne prodaje avtomobilov. Foto: Citroën

Si želite resnično udobnega in zanesljivega mestnega terenca, ki okolju pomaga z nižjo povprečno porabo goriva in z manj emisijami ogljikovih dioksidov? Potem se vam bo Citroën C5 Aircross Plugin Hybrid takoj usedel v srce in se popolnoma prilegal vašemu življenjskemu slogu.

Citroën C5 Aircross, ki je lani pozimi obogatil formacijo francoske avtomobilske družbe na superkonkurenčnem trgu družinskih športnih terencev, je letos vstopil na nov teritorij – v segment električnih vozil in vozil z nizkimi emisijami (Low Emision Vehicles – LEV).

Citroën C5 Aircross Hybrid je nadgradnja SUV C5 Aircross, ki z novimi specifikacijami ponuja večjo možnost izbire in vam omogoča, da prispevate več k ohranjanju okolja. Ohranil je vse adute SUV-ja z motorjem na notranje zgorevanje, z nadgradnjo na električni pogon pa je postal sinonim za zmogljivost, udobje in prihranke.

S povprečno porabo 1,4 l/100 km (na podlagi globalno usklajenih preskusnih postopkov za lahka vozila WLTP) vam hibridni avtomobil zagotavlja znatne prihranke pri porabi v primerjavi s toplotno različico. Foto: Citroën

Družini prijazen športni terenec

Foto: Citroën

Če iščete eleganten, zanesljiv in družini prijazen športni terenec, bi moral Citroën C5 Aircross Hybrid postati vaš novi družinski član.

Citroën C5 Aircross Hybrid s se je z udobjem in dovršenim slogom dvignil visoko nad povprečje, na voljo pa so tudi številne možnosti personalizacije, ki so še posebej priljubljene med kupci družinskih avtomobilov. Zagrizeni vozniki bodo cenili njegov avanturistični značaj, tistim, ki cenijo udobne in tihe vožnje, pa Citroën C5 Aircross Hybrid ponuja vse vrline bencinsko-električne kombinacije.

Ko bo po cesti mimo vaš švignil postaven francoski lepotec, ne boste mogli več pozabiti nanj.

Zakaj vam bo ukradel srce in zakaj bi moral postati vaš družinski član?

… ker Citroën C5 Aircross Hybrid združuje vse prednosti 100-odstotnega električnega pogona za vsakodnevna potovanja z vsestranskostjo in dosegom, ki ga nudi motor z notranjim zgorevanjem za daljša potovanja. Pri 100-odstotnem električnem načinu vožnje ni emisij ogljikovega dioksida.

Pri Citroënu električna opcija v ponudbi pomeni "več" – več možnosti izbire, saj se lahko odločite med termičnim ali električnim oziroma hibridnim pogonom. Foto: Citroën

Z njim lahko v 100-odstotnem električnem načinu vožnje potujete do 55 kilometrov, kar je dovolj za uživanje v mestu. Povprečen Slovenec vsak dan prevozi 41 kilometrov, kar vaš Citroën C5 Aircross Hybrid lahko prevozi z enim polnjenjem.

Na voljo so tri možnosti polnjenja: prek domače vtičnice z močjo 3,3 kilovata se bo litij-ionska baterija z zmogljivostjo 13,2 kilovatne ure polnila sedem ur. Polnilec s 3,3 kilovata in 14 amperi polnilne moči jo bo napolnil v štirih urah. Na javni polnilnici z močjo 6,6 kilovata pa bo napolnjena v dveh urah.

Začetek električne ere Od leta 2025: električna različica za vsak nov model. Foto: Citroën Citroën C5 Aircross Hybrid je Citroënov prvi priključni hibridni model. Za vse naslednje nove modele bo poleg različice na termični pogon na voljo tudi električna različica vozila. Do leta 2025 bo celotna paleta novih vozil 100-odstotno elektrificirana, ob tem bo ponujena tudi možnost izbire.

… ker Citroën slovi po samosvojem dizajnu in neobičajnih rešitvah. Zapeljal vas bo s posebnimi estetsko dovršenimi podrobnostmi.

Foto: Citroën

Gre za dekorativni vstavek v anodizirani modri barvi na sprednjih odbijačih in Airbump® in je specifičen za hibridno izvedenko. Na svojo ekološko ozaveščenost opozarja tudi s stiliziranimi logotipi v obliki črke "H" na obeh sprednjih blatnikih in monogramom "Hybrid".

Foto: Citroën

… ker vas bo prepričalo njegovo popolno udobje. Podvozje je namreč ustvarjeno za vse podlage, tudi za slabo vzdrževane makadamske ceste.

Foto: Citroën

Citroën C5 Aircross Hybrid je na področju udobja že tako ali tako drugim za zgled, zdaj pa je dodatno oplemeniten s programom Citroën Advanced Comfort®, ki prinaša vse prednosti električnega motorja. Vožnja je dobesedno neslišna in poteka brez cukanja. Motor se ponaša s takojšnjo razpoložljivostjo moči.

Vzmetenje ohranja s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki (‌Progressive Hydraulic Cushions®), ki blažijo in absorbirajo vse ovire in nepravilnosti cestišča. Tako večtočkovna zadnja prema zagotavlja stabilnost na cestišču in je posebnost hibridne izvedenke.

… ker ima odziven in nezaznaven samodejni osemstopenjski menjalnik Ë-EAT8.

Foto: Citroën

Samodejni menjalnik Ë-EAT8 je izboljšan za optimizacijo prestavnega razmerja in prispeva k bolj gladki in udobni vožnji. Po zaslugi dveh dodatnih prestav zagotavlja do sedem odstotkov nižjo porabo goriva v primerjavi z menjalnikom EAT6. Za bolj živahno prestavljanje poskrbita dve dodatni prestavi, ki omejita poskoke vrtljajev motorja pri vsakem prestavljanju.

Poleg tega vam funkcija Ë-SAVE pri samodejnem osemstopenjskem avtomatskem menjalniku z načinom vožnje "Brake Mode" omogoča polnjenje baterije pri upočasnjevanju in zaviranju.

Poleg 1,6-litrskega bencinarja ga poganja elektromotor z 80 kilovati. Skupna sistemska moč tako nanese 225 ''konjev''. Poraba goriva hibridnega vozila je v primerjavi s toplotno različico nižja. S priključnim hibridnim motorjem boste na vsakodnevnih poteh prepolovili stroške za gorivo.

Moč motorja (kW): 165 / 225

Prostornina motorja (ccm3): 1598.0

Največji navor (Nm): 300 / 3 000

Največja hitrost (km/h): 225.0

Pospešek 0 do 100 km/h: 8,7

Prostornina posode za gorivo: 43

Število sedežev: 5.0

Dolžina: 4500.0 mm

Višina: 1689.0 mm

Uporabna prostornina: 580.0 l

… ker je prostoren in prilagodljiv, tako da vam ni treba sprejemati kompromisov na račun udobja in prostornosti.

Foto: Citroën

Ima tri posamične in drsno pomične zadnje sedeže, ki so poleg tega še zložljivi in nastavljivi po naklonu. Omogočajo povečanje prtljažnika od 460 na 600 litrov.

Prtljažni prostor je zaradi baterije, ki je nameščena pod zadnjo klop, posledično manjši za 120 litrov. Vendar pa se nam odkupi z bogato količino odlagalnih površin, in sicer skupaj znašajo kar 33 litrov, kar je za družinske uporabnike izjemnega pomena.

Kapsula udobja in neslišnosti Citroën C5 Aircross Hybrid vam ponuja akustično udobje – neslišnost, ki je tako redka dobrina v sodobnem svetu. Elektrifikacija vam ponuja več udobja v vožnji. Foto: Citroën Citroën C5 Aircross Hybrid zagotavlja napredno zvočno izolacijo z zmanjšanjem cestnega hrupa in hrupa vetra zahvaljujoč dvojnim zastekljenim sprednjim steklom z izoliranim slojem, kar potniško kabino spremeni v izjemno zvočno izoliran prostor. Citroën je v tej luči parafraziral kratico SUV: ne gre več za "Sport Utility Vehicle" oziroma športni terenec, ampak gre za "Silent Urban Vehicle" oziroma tiho mestno vozilo.

… ker ima tudi športno srce. Udobno se namestite v svojem priključnem hibridu in uživajte.

Pri Citroënu električno pomeni potovati v popolni svobodi. Foto: Citroën

V prostorni potniški kabini so umeščene posebne vmesniške enote. 12,3-palčna digitalna instrumentna plošča prikazuje vse specifične informacije za hibridni pogon: merilnik moči, domet v načinu na električni pogon in v načinu na bencinski pogon, trajanje polnjenja, hitrost polnjenja ali načini vožnje.

Desno od samodejnega menjalnika se na osrednji konzoli nahaja izbirno stikalo za izbiro načina vožnje, ki vozniku ponuja možnost izbire med več načini vožnje – ELECTRIC, HYBRID ali SPORT, vključno s kombiniranim, bencinskim in izključno električnim pogonom. Izberite 100-odstotni električni pogon za mirno in gladko vožnjo, hibrid za vsestranskost in učinkovitost ter šport za dinamično vožnjo. Upravljanje med električno in bencinsko vožnjo je privzeto samodejno ter je odvisno od stopnje napolnjenosti baterije in voznikovih nastavitev.

V 100-odstotno električnem načinu pogona lahko izkoristite večjo zmogljivost, takoj razpoložljiv navor in naglo pospešujete brez povzročanja hrupa.

Ko pa si boste zaželeli avanturističnega pobega v neznano, bo krmiljenje povsem enostavno prevzel motor na notranje zgorevanje. Zato boste bolj drzni vozniki izbrali športni način, ki vam pomaga izkoristiti vse prednosti termičnega pogona, pri tem pa mu pomaga električna energija. Preklopite na športni način in uživajte v dinamični vožnji, s konkretnimi pospeški in pojemki.

… ker je varen in zanesljiv sopotnik.

Foto: Citroën

Citroën C5 Aircross Hybrid nudi široko paleto vrhunskih sistemov za pomoč voznikom z 20 tehnologijami za varnost, udobje in poenostavljeno vožnjo, ne glede na zunanje okoliščine. To so:

- kamera za vzvratno vožnjo Top Rear Vision,

- sistem za nadzor stabilnosti vleke,

- pomoč pri speljevanju v klanec,

- žarometi za osvetlitev ovinka,

- polnjenje baterije med zaviranjem Brake Mode,

- Higway Driver Assist za delno predajo nadzora vozilu,

- prilagodljivi tempomat s funkcijo Stop & Go,

- prilagodljivi tempomat,

- Active Safety Brake,

- opozorilnik na nevarnost naleta,

- opozorilo Coffee Break Alert za odmor po dveh urah vožnje nad 65 kilometri na uro,

- opozorilnik na voznikovo nepozornost,

- opozorilnik na nenamerno menjavo pasu,

- aktivni sistem nadzora mrtvega kota,

- samodejni preklop med dolgimi in zasenčenimi lučmi,

- odčitavanje prometnih znakov in omejitve hitrosti,

- prostoročni dostop in zagon,

- električna parkirna zavora,

- Park Assist za pomoč pri vzdolžnem in pravokotnem parkiranju,

- Vision 360, ki poenostavi izvajanje manevrov med parkiranjem.



… ker vam omogoča stalno povezanost in nadzor nad razpoložljivo močjo akumulatorja.

Foto: Citroën

SUV C5 Aircross Hybrid je opremljen z intuitivnimi sistemi za povezljivost. Sistem Connect Play je mogoče povezati z aplikacijama Apple Carplay in Android Auto*, s katerima bodo vaša potovanja bolj sproščena in prijetna.

Sistem Connect Nav, ki ima vse prednosti povezljive navigacije (prikaz prometnih razmer v realnem času in nevarnih odsekov), je bil posebej prilagojen za hibridni pogon, tako da prikazuje električne polnilne postaje in ponazori območje, ki ste ga prevozili v povsem električnem načinu glede na stopnjo napolnjenosti vašega akumulatorja.

* delovanje sistema in funkcionalnost je odvisna od posamezne države - v Sloveniji sistem deluje z omejenimi zmožnostmi.

Foto: Citroën