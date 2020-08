Propadli poskus tihotapljenja: nekdo je pozabil plačati davke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Filipini so zloglasen kraj za vse tiste, ki želijo na nezakonit način posedovati drage, luksuzne in supešportne avtomobile. Zdaj je neki Filipinec poskušal v državo pretihotapiti mclarna 620R, ta redek avtomobil pa je uradno prijavil kot mnogo cenejšega porscheja caymana.

Mclaren 620R so izdelali lani. To je omejena serija modela 570S. Izdelali so le 350 primerkov tega superšportnika, ki ga je dovoljeno uporabljati tudi v vsakodnevnem prometu.

Plačal je le deset odstotkov potrebnih davkov

Avtomobil so zajele carinske službe v pristanišču v Manili. Lastnik avtomobila ga je prijavil kot mnogo cenejšega caymana ter zanj plačal le dobrih 30 tisoč dolarjev davkov in carine. Carinski urad pa je pojasnil, da bi moral avtomobil dejansko oceniti na vrednost 672 tisoč dolarjev ter zato plačati okrog 340 tisoč dolarjev davkov in carin. Tako je "pozabil" plačati okrog 90 odstotkov potrebnih davkov.

Za zdaj še ni znano, kaj se bo s tem avtomobilom zgodilo. V preteklosti so Filipinci pod vodstvom predsednika Duterteja že večkrat izvedli javna uničenja zaseženih luksuznih avtomobilov, kar naj bi bilo opozorilo prihodnjim goljufom. Vsaj lastnika tega mclarna ta ukrep očitno ni dosegel.