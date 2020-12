Poziv gasilcev: "Varujmo življenja, vozimo trezni!"

Oglasno sporočilo

Začetek letošnjega decembra je drugačen, kot smo ga vajeni. Čeprav ni javnih zbiranj in množičnih druženj, je vseeno mogoče pričakovati, da bodo alkoholne pijače, žal, tudi letos stalnica tega meseca. Alkohol močno vpliva na kritično presojo za varno udeležbo v prometu in je pomemben dejavnik tveganja za nastanek prometnih nesreč.

Da bi bili praznični dnevi kljub trenutni situaciji za ljudi prijetni in da nobena družina zaradi neodgovornih udeležencev v prometu ne bi bila zavita v črnino, javnost z osebnimi sporočili naslavljajo vsi, ki so prvi posredovalci na kraju prometne nesreče in neposredno po njej: reševalci, zdravniki, policisti in gasilci.

Agencija za varnost prometa s partnerji javnosti predstavlja novo preventivno akcijo za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu na spletnih omrežjih. Zdravniki in reševalci Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Zdravstvenega doma Maribor – Centra za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Policija in Zavod Reševalni pas, v kratkih osebnih sporočilih na slovensko javnost pozivajo k ničelni toleranci do alkohola v prometu.

Manj kot dve minuti časa vam bo vzelo, da začutite vsa njihova globoka sporočila. Predstavljamo jih v okviru nacionalne preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, ki se pričenja v ponedeljek, 7. decembra 2020.

Anže Albreht, gasilec in reševalec, Zavod Reševalni pas

Agencija za varnost prometa s partnerji opozarja: "Zloraba alkohola je v prometu botrovala vsaki tretji smrtni žrtvi na slovenskih cestah in premnogim poškodbam. Do konca letošnjega novembra je po trenutnih podatkih v 1.256 prometnih nesrečah, povzročenih pod vplivom alkohola, umrlo 26 oseb, 113 je bilo hudo in 439 lažje telesno poškodovanih. Toda številke ne morejo izraziti stisk družin in bližnjih, ki so jih ponesrečenci pustili za seboj. Varujmo življenja, vozimo trezni!"

