Posel Mercedesa in Američanov, tovarna spet na Madžarskem?

Mercedes-Benz in Rivian

Mercedes se bo povezal z ameriškim zagonskim podjetjem Rivian in mu pomagal pri proizvodnji vozil. Električne dostavne kombije bodo izdelovali v Evropi, Mercedes obenem za kombije razvija tudi namensko električno platformo.

Mercedes-Benz in Rivian sta napovedala sodelovanje pri izdelavi električnih dostavnih kombijev v Evropi. To je delnice Riviana takoj povišalo za 11 odstotkov. Podrobnosti skupnega posla so za zdaj še skope, potrdili pa so skupno proizvodnjo v Evropi.

Med mogočimi lokacijami je tudi Madžarska (poleg Nemčije in Velike Britanije), kjer je Mercedes že prisoten. Tudi podobna sodelovanja z zagonskimi podjetji za Nemce kajpak niso nova. Mercedes je bil med prvimi vlagatelji v Teslo, kjer pa so lastniški delež že pred razmahom njihovih avtomobilov prodali.

Mercedes z novo platformo za električne kombije

Mercedes pripravlja novo platformo VAN.EA za električna dostavna vozila in kombije. Od leta 2025 bodo vsi njihovi kombiji le še električni, so potrdili v Stuttgartu. Za potrebe proizvodnje bodo prilagodili tri obstoječe tovarne. Prvi dve bosta v Düsseldorfu in Ludwigsfeldeju, tretja pa naj bi bila tovarna v Kecskemetu na Madžarskem. Samo za nadgradnjo tovarne v Düsseldorfu bodo namenili 400 milijonov evrov.

Prihodnost Mercedes-Benzovih kombijev je električna. Foto: Gašper Pirman

Ključne so težave s proizvodnjo

Rivian ima svojo tovarno v ameriškem mestu Illinois, kjer so imeli do zdaj kar nekaj težav z doseganjem ustreznega obsega proizvodnje. Ta se je že pokazal za ozko grlo Rivianovega posla z električnimi poltovornjaki in kombiji.

Rivian namerava postaviti pet milijard dolarjev vredno tovarno v Atlanti, kjer naj bi izdelovali tudi njihov cenovno dostopnejši električni avtomobil.

Velik posel z Amazonom

Posel z Mercedesom je za Rivian nujen prav iz naslova uresničevanja proizvodnih obljub. Američani so sklenili veliko kupčijo z Amazonom, ki bi do konca desetletja kupil sto tisoč njihovih dostavnih vozil. Amazon sicer kupuje tudi vozila Forda, Mercedesa in kmalu tudi Stellantisa.

Med pomembnimi partnerji Riviana z 9,6-odstotnim lastništvom ostaja tudi Ford. Ti so iz sodelovanja "izrinili" General Motors, nadaljni obseg sodelovanja pa trenutno ni povsem jasen.