Pomurska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Cerkvenjakom in predorom Cenkova proti Murski Soboti. Zaradi stekla in razbitin na vozišču je zaprt prehitevalni pas tudi na avtocesti proti Mariboru. V smeri Murske Sobote in v smeri Maribora nastajajo zastoji, poroča prometnoinformacijski center.