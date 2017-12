Policist s kolesom ujel prekrškarja v superšportniku #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

[video: 67067 / ]

S kolesom za huracanom

Z Japonske prihaja zanimiv videoposnetek. Voznik lamborghinija huracana je v križišču prevozil rdečo luč. To je opazil policist na kolesu in se pognal v lov za prekrškarjem. Čeprav mu je očitno primanjkovalo "konjev", mu ga je s kolesom kmalu uspelo zaustaviti in mu napisati globo za storjeni prometni prekršek.

Prometni dogodek z japonskih ulic kaže tudi na drugačno kulturo Japoncev. Ko je policist ustavil lamborghinija, je pokleknil ob voznikova vrata, da bi bil v isti višini z voznikom.

Huracan je sicer slaba štiri leta star model Lamborghinija, zamenjal je do takrat njihov prodajno najuspešnejši model gallardo. Huracana poganja 5,2-litrski motor V10.