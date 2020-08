Po 1,6 milijona kilometrov je le zamenjal svoj avtomobil

Kar 13 let je vozil isti avtomobil, se uspel izogniti večjim popravilom in prevoziti kar 1,6 milijona kilometrov. Zdaj so mu namesto starega poklonili nov avtomobil.

Letos februarja smo pisali o Američanu, ki je s svojim nissanom frontierom prevozil kar 1,6 milijona kilometrov in pri tem sploh ni menjal ključnih modelov, kot sta motor in menjalnik. Po 1,2 milijona kilometrov je moral lastnik zamenjati le sklopko.

Pri Nissanu so mu že v začetku leta obljubili nov avtomobil in zdaj je do menjave tudi zares prišlo. V istem prodajnem salonu, kjer je vozilo kupil pred 13 leti, je predstavnikom Nissana predal ključe in omogočil prevoz starega frontiera v tovarno. V zameno je dobil ključe novega avtomobila z letnico 2020.

Brian Murphy v svojem novem avtomobilu. Foto: Nissan

Brian Murphy se že 45 let ukvarja z dostavo v Chicagu. Od leta 2007 to počne z vozilom nissan frontier, z njim pa je od takrat prevozil že več kot milijon milj oziroma 1,6 milijona kilometrov. To je toliko, kot če bi se dvakrat peljal do lune in nazaj, ali pa, na primer, 40-krat obkrožili ekvator.

Murphy je službo kurirja v preteklosti opravljal tudi do 13 ur dnevno in v enem mesecu prevozil od 16 do 20 tisoč kilometrov. V povprečju je motor nissana porabil devet litrov na sto prevoženih kilometrov. Njegov frontier ima sicer pogon na zadnji kolesi, poganja ga štirivaljni dizelski motor, moč pa se na kolesa prenaša prek petstopenjskega ročnega menjalnika.

V tem avtomobilu je Američan preživel velik del svojega življenja. Foto: Nissan

Števec pred dosegom prevoženih en milijon milj. Foto: Nissan