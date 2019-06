Pijan moški s tankom po ulicah Poljske #foto

Ukazi vodje so bili malenkost drugačni

Vojaški tank T-55 so izdelali Sovjeti le nekaj let po koncu druge svetovne vojne in ima kar devet metrov dolg top. Sedaj je v lasti poljske vojske, očitno pa je bil voznik eden izmed zaposlenih v vojski. Do tanka je imel dostop, saj mu je njegov nadrejeni ukazal, da ga mora premakniti z ene prikolice na drugo in ga pripraviti za prevoz do druge lokacije.

Pijani Poljak je očitno narobe razumel ukaze in se je z njim odpeljal kar skozi mesto. K sreči ni povzročil večje škode, tank namreč ni bil zavarovan, zato bi moral nastale poškodbe kriti iz svojega žepa. 49-letnik je tank parkiral kar na cesti, policisti pa so ga našli v bližini tanka in ga odpeljali v pripor. Zdaj mu grozita dve leti zaporne kazni zaradi vožnje pod vplivom alkohola in kar osem let zaradi povzročanja nevarnosti.

Toda, ko so prijeli voznika in ga spravili s ceste, se težave niso končale. Policisti so potrebovali vso noč, da so tank spravili na prikolico in ga umaknili s ceste.