Ostaja strast Slovencev: konec tedna stane tudi po 15 tisoč evrov

Slovenija ima kljub težkim razmeram še vedno veliko avtomobilističnih športnikov – v reliju celo več kot precej večji sosednji Avstrija in Madžarska. Stroški za tekmovalce so postali zelo visoki in se za tiste, ki ciljajo na zmagovalne stopničke v skupni razvrstitvi, gibljejo vsaj med deset in 15 tisoč evri za posamezni krajši reli. V Sloveniji je letos po uvodnem reliju Vipavska dolina pod okriljem zveze AŠSLO v načrtu še enajst avtošportnih prireditev.

Avtomobilski šport se z relijem v prvem planu iz leta v leto draži, vseeno pa je bazen v zadnjih letih v Sloveniji za zdaj ostal še dokaj stabilen. Dober pokazatelj trendov je reli Vipavska dolina, kjer se tradicionalno začne tekmovalno leto in obenem zavoljo avtomobilsko zelo naklonjenega okolja tudi pritegne tiste tekmovalce, ki sicer ne odpeljejo celotne sezone.

Letos je na uvodnem reliju v okviru državnega prvenstva nastopil 53 posadk, lani jih je bilo 59, v zadnjem predkoronski sezoni pa leta 2019 še 64. Za primerjavo – na zadnjem reliju državnega prvenstva pri naših severnih sosedih je bilo prijavljenih 43 avstrijskih voznikov. Na Madžarskem je bilo na prvem reliju letos prijavljenih 53 domačih voznikov. Število slovenskih tekmovalcev je torej glede na velikost države še vedno zelo visoko.

Marko Grossi in Tara Berlot (hyundai i20 R5) sta dobila prvi reli za DP letošnje sezone. Foto: Uroš Modlic

Število posadk je bilo letos na uvodu v primerjavi z letom 2019 manjše za 18 odstotkov. Kljub nezavidljivemu gospodarskemu položaju, podražitvi športa in majhnemu trgu se je povečalo število kakovostnih dirkalnikov.

Tako ima danes slovenske registrske oznake sedem dirkalnikov za zasebnike najvišjega razreda Rally2 (prej R5), močno pa se je povečala številčnost tako imenovane Divizije 2, kjer vozijo avtomobili s pogonom na sprednji par koles. Na nedavnem reliju v Vipavi in Ajdovščini jih je nastopilo 20, lani še 17, predlani in leta 2019 pa po petnajst. Vsaj na prvem letošnjem reliju je bil to najštevilčnejši razred.

Žal vse skupaj tudi na račun najmanjšega tekmovalnega razreda, ki sicer ostaja finančno najbolj dostopen. Letos je v njem na uvodu sezone še 17 posadk, pred štirimi leti jih je bilo še 27.

Na reliju Vipavska dolina je za točke slovenskega prfvenstva vozilo 53 posadk. Foto: Aljaž Jež

Škoda je do zdaj izdelala že 500 dirkalnikov fabia v različicah R5 oziroma Rally2. Nekatere med temi so tudi v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Tako število dirkalnih avtomobilov pa je dejansko visoko, če upoštevamo njihove cene za nakup ali pa najem za posamezna tekmovanja. Ker je letos spomladi na trgu primanjkovalo dirkalnikov Rally2, je bilo treba tudi za nekaj let rabljene odšteti krepko prek 200 tisoč evrov. Tak nov dirkalnik brez davka stane okrog 250 tisoč evrov, najem za en krajši reli v Sloveniji pa z vsemi upoštevanimi stroški več kot 15 tisoč evrov.

Pri dirkalnikih Divizije 2 so stroški sorazmerno nižji, vseeno pa reli državnega prvenstva lahko stane med sedem in deset tisoč evri. Za celotno sezono je treba, ne da bi se med letom naredila večja škoda, pripraviti okvirnih 50 tisoč evrov. Tudi posamezni reli z zastavo yugo, na prvem reliju jih je bilo še pet, stane vsaj dva tisočaka.

V najvišji razred relija na svetovnem prvenstvu sta s polno tovarniško ekipo vpeta Toyota in Hyundai, prek partnerja M-Sport pa posredno tudi Ford. Foto: Gregor Pavšič

Danes ni veliko proizvajalcev, ki bi dirkalne avtomobile izdelovati serijsko. Tovarniške specialke za najvišji razred svetovnega prvenstva imajo Toyota, Hyundai in Ford prek partnerja M-Sport, za Rally2 tekmovalna vozila izdelujejo pri Škodi, Fordu, Hyundaiju in kmalu tudi Toyoti, dirkalnike z dvokolesnim pogonom Rally4 pa imajo Peugeot, Opel, Ford in Renault.

Vmesni razred je nato še Rally3, to so spet štirikolesno gnani dirkalniki – s takimi v svetovnem prvenstvu vozijo v mladinski konkurenci. Izdelala sta jih Ford in Renault, v Sloveniji imata moštvi IK Sport in OPV Racing vsako po en tak dirkalnik.

Tak dirkalnik nov stane med 250 in 300 tisoč evri, pri najemu pa strošek krajšega relija doseže tudi 15 tisočakov. Foto: Gregor Pavšič

Posadki Turk-Kacin (hyundai i20 rally2, levo) in Grossi-Berlot (hyundai i20 R5) sta glavna kandidata za naslov državnega prvaka v reliju. Foto: Gregor Pavšič

Tudi zastava yugo je še vedno aktualen dirkalnik. Na prvem reliju sezone jih je vozilo pet. Foto: Gregor Pavšič

Sicer pa je bilo v mednarodni razvrstitvi vipavskega relija 15 različnih avtomobilskih znamk. Največ, to je kar je deset, jih je imelo Peugeotov znak. Bilo je tudi šest Fordovih in Zastavinih dirkalnikov. Pa nato po pet iz Opla in Renaulta. Videli smo tudi po en avtomobil znamk BMW, Lancia, Fiat in Honda. Na štartu je bil na eni strani Turkov hyundai i20 rally2, na koncu seznama pa stari dobri fičko Andreja Mraka.

V že večkrat omenjeni Diviziji 2 je bilo za slovensko prvenstvo na štartu 20 posadk, od tega šest peugeotov 208 rally4 in tri sestrske opel corse rally4. Na naslednjih relijih se bo pokazalo, kako številčno bo nadaljevanje relija v Sloveniji.

Uvod sezone po željah Grossija in Škulja, nekaj tudi presenečenj

V tekmovalnem vidiku je imel uvodni reli več zanimivih poudarkov. V skupni razvrstitvi je Rok Turk (hyundai i20 rally2) najprej dokazal, da je še vedno vodilni voznik v državnem prvenstvu, z odstopom po tehnični okvari pa že takoj poskrbel za zanimivost prvenstva. Zmaga glavnega tekmeca Marka Grossija (hyundai i20 R5) lahko vpliva na dinamiko nadaljevanja sezone. Oba sta bila na uvodnem reliju sezone razred zase in objektivno se v njun obračun ostali za zdaj ne morejo priključiti.

Med dvokolesno gnano konkurenco je popolno prevlado na uvodu pokazal Mark Škulj (opel corsa rally4), ki je dobil vseh deset hitrostnih preizkušenj in je bil v povprečju od tekmecev hitrejši za 1,3 sekunde na kilometer. Preseneča drugo mesto Klemna Kovačiča (peugeot 208 rally4). Več je od uvoda pričakoval prvak Jan Medved (opel corsa rally4), ki pa je vendarle izvlekel šesto mesto in to je bilo precej bolje kot odstop na tem istem reliju lani. Škulj se zdi brez napak ali tehničnih okvar za zdaj nedotakljiv. Lani je svojo še najmanj prepričljivo predstavo pokazal prav v Vipavski dolini.

Krožnohitrostnih dirk tudi letos v Sloveniji ne bo - zadnji konec tedna sta dirki pokala Twingo na Madžarskem dobila Rok Cerar in Miha Fabijan - zato pa bodo organizirane tri gorske dirke. Najprej junija na Gorjancih, julija v Podnanosu in konec poletja še v Ilirski Bistrici. Na prvi dirki za DP v Rechbergu so bili skupno med Slovenci najhitrejši Milan Bubnič (lancia delta), Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) in Patrik Ruzzier (fiat punto kit car).

Darko Peljhan in Matej Čar sta odlično začela sezono in z volkswagnom polom proto, tehnično osnovo predstavlja mehanika mitsubishi lancerja, precej izboljšala svoje lanske čase. Foto: Gregor Pavšič

Divizija 3 ostaja maloštevilčna, a obeta zanimiv troboj Vasja Miklavčič-Matic Humar-Robert Kersnik (vsi renault clio RS), divizija 1 bo očitno tako kot letos spet v znamenju dirkalnika opel adam cup. Lani je z njim prvak postal Martin Čendak, letos je bil na uvodu zelo prepričljiv Domen Slejko. Ta je svoj čas s primerljive HP od lani popravil za deset sekund, vseeno pa so štiri sekunde ostale do lanskega najboljšega Čendakovega časa.

Poleg Škulja tudi preskok za Peljhana

Zaradi lanskih specifičnih vremenskih razmer je časovno primerljivih le malo odsekov. Taka je bila 11,8 kilometra dolga HP Planina. Škulj je v diviziji 2 vozil 14 sekund hitreje kot lani najboljši v tem razredu, Grossi je prepolovil zaostanek za Turkom, velik preskok je pokazal Darko Peljhan (VW polo proto).

Vipavska dolina je gostila šele prvo od načrtovanih 12 avtomobilskih prireditev v letošnji sezoni. Naslednja bo sredi maja dirka v avtokrosu pri Moravčah, konec meseca pa nato naslednji reli državnega prvenstva v Velenju.