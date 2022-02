Opozorila niso zalegla: Evropska komisija predlog pošilja članicam

Evropska unija je razkrila nova pravila, ki bodo uporabnikom olajšala prenos podatkov s pametnih naprav oziroma avtomobilov. Akt o podatkih (Data Act) Evropske komisije na novo določa, kako lahko podjetja dostopajo do neosebnih podatkov oziroma natančneje, do podatkov, v katerih ni vključena nobena informacija o identifikaciji posameznika.

Pred dnevi smo že opozorili na nevarnosti, ki jih sprejetje tega akta prinaša (povezava spodaj). FIA in avtomobilski klubi s pobudo Moj avto – moji podatki že vrsto let izpostavljajo, da razen strokovnjakov v avtomobilski industriji dejansko le redki poznajo odgovore na vprašanja, katere vse podatke avtomobili zbirajo, kam jih pošiljajo, kdo do njih dostopa in kaj ta z njimi počne. Hkrati lahko nepoznavanje in nerazumevanje podatkov, ki jih beležijo tehnološko napredna vozila, in njihova morebitna zloraba ogrožajo načela kibernetske varnosti in varstva potrošnikov

Podjetjem se odpira dostop do praktično vseh podatkov

Z novim predlogom se spreminja zbiranje podatkov na številnih napravah, med njimi se spreminja način obdelave podatkov pri strojni opremi in povezanih napravah, kot so avtomobili in pametne domače naprave. Kot pravijo pri Evropski komisiji, bo lastnik avtomobila zdaj lahko zahteval prenos podatkov o stanju avtomobila k servisni delavnici. S tem naj bi kupci dobili cenejše storitve in se v določenih primerih lahko izognili obisku servisa.

Ponudniki storitev v oblaku, kot sta Amazon in Microsoft, bodo prisiljeni olajšati prehod med operaterji. "Potrošnikom in podjetjem želimo dati še več nadzora nad tem, kaj je mogoče storiti z njihovimi podatki," je v izjavi dejala Margrethe Vestager, vodja Komisije za konkurenco.

Predlog poslan državam in čaka na sprejetje

Predlog novega akta o podatkih bodo poslali državam članicam in v Evropski parlament, kjer bo čakal na sprejetje. Kljub temu bi lahko preteklo kar nekaj let, preden bo akt začel veljati, a se opozorila o pomanjkljivo napisem zakonu vrstijo. Pri FIA namreč ocenjujejo, da trenutni zakonodajni predlog Evropske komisije ne zadostuje. Za podatke, ki jih in jih še bodo ustvarjala tehnološko vse naprednejša vozila, je treba sprejeti natančnejše predpise in s tem omogočiti, da bo o svojih podatkih odločal potrošnik, ob tem pa zagotavljati konkurenčnost in inovativnost. Onemogočanje dostopa do podatkov, za katerega si prizadevajo avtomobilski izdelovalci, bi lahko za neodvisne ponudnike storitev in potrošnike pomenilo 65 milijard evrov letno škode do leta 2030.

Akt o podatkih natančneje določa, da je podjetjem prepovedano sklepati pogodbe o deljenju podatkov z manjšimi podjetji, podjetja morajo pridobljene podatke delili z javnim sektorjem in reševalnimi službami in podjetja morajo dovoliti dostop do podatkov, ki so jih ustvarili uporabniki povezanih storitev.