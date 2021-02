Ogromno razdejanje: potres poškodoval priljubljeno dirkališče #video

Ravno pred deseto obletnico rušilnega potresa, ki je sprožil cunami, zaradi katerega je umrlo več kot 18 tisoč ljudi, je prebivalce Japonske v nedeljo zjutraj spet prestrašil potres. Obalo Fukušime je namreč stresel potres z močjo 7,3 po Richterjevi lestvici, poškodoval več kot sto ljudi in povzročil veliko škode na objektih. Skupilo jo je tudi priljubljeno dirkališče, ki so ga uporabljali za tekme drsenja in ki je bilo zelo priljubljeno pri vseh vrstah dirkačev.

K sreči ne poročajo o smrtnih žrtvah, a številnim dirkačem se je dirkališče Ebisu zasidralo v srce in so le stežka sprejeli gromozansko uničenje, ki ga je povzročil nedeljski jutranji potres. Nanj so navezani predvsem "drifterji". Razgibano dirkališče s prečudovitimi razgledi in tehnično zahtevnimi zavoji leži v prefekturi Fukušima

Ob dirkališču tudi safari park

Dirkališče je zasnovala legenda driftanja Nobushige Kumakubo. Pri gradnji so upoštevali vse pomembne vidike takšnega načina vožnje. Tako so del dirkališča sedem zavojev in dve drsni plošči, a praktično vsak del je poškodovan. Nekateri deli imajo počen asfalt, na drugem delu pa je največ škode povzročil plaz.

Leta 2011 je dirkališče razdejal še močnejši potres z močjo 9,0 po Richterjevi lestvici in pri tem uničil še nekaj dirkalnikov. Tokratna škoda je manjša, a še vedno gromozanska. Za zdaj ni jasno, kaj se bo zgodilo z dirkališčem. Tudi če se bodo lotili obnove, bo ta trajala dalj časa. Ob dirkališču je tudi safari park, a k sreči nobena izmed živali ni bila poškodovana.