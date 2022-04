Novo iz Ferrarija: igrača brez strehe za četrt milijona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ferrari je razkril eno od glavnih dveh novosti letošnjega leta in sicer kabrioletsko izvedbo hibridnega modela 296.

Po ferrariju 296 GTB so zdaj v Maranellu pokazali še njegovo izvedbom GTS, ki prinaša možnost premične strehe. Oba avtomobila sta si zelo podobna in razlikujeta se le v malenkostih. Prostor za streho so pri Ferrariju našli v novem delu znotraj prostora za motor, torej za obema sedežema. Streha se pospravi oziroma postavi v 14 sekundah.

Foto: Ferrari

To je priključni hibrid, ki ga tako v GTB poganja kombinacija elektromotorja in bencinskega trilitrskega šestvaljnika. Skupna moč pogona znaša 610 kilovatov (830 “konjev”) in 740 njutonmetrov navora. Kapaciteta baterije znaša 7,45 kilovatne ure. Pri najvišji hitrosti 135 kilometrov na uro bo lahko na elektriko peljal 25 kilometrov.

Izvedba s premično streho je 70 kilogramov težja od kupeja, kljub temu pa dosega njegove zmogljivosti. Do 100 kilometrov na uro pospeši v 2,9 sekunde, najvišja hitrost pa znaša 330 kilometrov na uro. Zahtevnejši vozniki bodo za GTS lahko izbrali dodatni paket Assetto Fiorano.

Cen pri Ferrariju še niso razkrili, za kupejevskega GTB pa je treba odšteti okrog četrt milijona evrov.

Foto: Ferrari

Foto: Ferrari

Foto: Ferrari