Novi SUV iz Koreje: omogočal bo tako igro s sedeži #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kia je razkrila svoj največji model. To bo električni športni terenec EV9, ki prihaja s tremi vrstami sedežev – tisti v drugi vrsti se bodo lahko zavrteli za 180 stopinj.

Za Kio je EV9 drugi model z električne platforme E-GMP. Korejci so za zdaj razkrili predvsem zunanjost za serijsko proizvodnjo pripravljenega avtomobila, tehničnih podatkov pa še ne.

Krepki trije metri medosne razdalje

EV9 izhaja s tehnološko zelo napredne 800-voltne platforme korejskega koncerna Hyundai-Kia. To obljublja visoke moči polnjenja in dobro energijsko učinkovitost. Medosna razdalja bo 20 centimetrov daljša kot pri modelu EV6, kar torej z medosjem okrog 3,2 metra napoveduje veliko prostora v notranjosti. Zato so se lahko oblikovalci poigrali tudi z idejo za 180 stopinj vrtljivih sedežev v drugi vrsti.

EV9 je prvi model Kie, nad katerim je v celoti bdel nekdanji oblikovalec BMW Karim Habib. Za Kio bo postal največji, najdražji in zato nov "admiralski" model. Športni terenec EV9 bodo s tehničnimi podrobnostmi razkrili v drugem delu letošnjega leta.

Fotografije kie EV9

Foto: Kia

Foto: Kia

Foto: Kia

Foto: Kia

Foto: Kia

Foto: Kia

Foto: Kia

Foto: Kia