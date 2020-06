Nove podrobnosti: Citroen v "golfov" razred z novimi prijemi

Novi C4 so oblikovali na svež način in to velja za celotno karoserijsko zasnovo. S krajšimi in previsi ter nekoliko višjo oddaljenostjo od tal (15,6 centimetra) je novi C4 umeščen med klasične kombilimuzine in kompaktne športne terence. Pri Citroenu napovedujejo osvežitev ponudbe v spodnjem srednjem razredu, kjer bo C4 tekmec volkswagen golfu, seat leonu, fordu focusu in podobnim vozilom.

Drugačen in udoben

C4 bo pravi citroen, napoveduje vodstvo koncerna PSA. Stavi na oblikovalsko svežino, drugačnost in udobje. Omeniti je treba spuščajočo linijo strehe proti zadku vozila, kjer se skrivajo elementi nekdanjega citroena GS.

Bistvo avtomobila bo tudi v hidravlično podprtem podvozju ter sveži, minimalistični notranjosti. Poudarek je na digitalnih rešitvah, toda gumbe za klimatsko napravo so vendarle spet naredili fizične in ne le digitalne.

Foto: Citroën

Foto: Citroën

Sovoznik bo lahko užival v družbi tablice

Zanimiva novost je tudi vgrajen nosilec za tablični računalnik pred sovoznikom, prav tako v vzvratno ogledalo vgrajena kamera za nadzor prometa.

Bencinski, dizelski in en povsem električen motor

Avtomobil bo poganjalo pet različnih bencinskih in dva različna dizelska motorja. Moč bencinskih bo znašala od 100 do 150 “konjev”, pri dizelskih pa 110 oziroma 130 “konjev”.

Novost bo tudi povsem električen e-C4. Tega bo poganjal 100-kilovatni elektromotor, kapaciteta baterije pa bo 50 kilovatnih ur. Po standardu WLTP znaša doseg do 350 kilometrov. Moč polnjenja prek izmeničnega toka bo do 11, prek enosmernega pa do 100 kilovatov.

Foto: Citroën

Foto: Citroën

Foto: Citroën

Foto: Citroën

Foto: Citroën