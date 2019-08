Nove informacije o Schumacherju: "Bori se, gledala sva zadnjo dirko F1!"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Michael Schumacher je letos januarja dopolnil 50 let. Letos mineva 25 let od njegovega prvega naslova svetovnega prvaka v F1.

Michael Schumacher je letos januarja dopolnil 50 let. Letos mineva 25 let od njegovega prvega naslova svetovnega prvaka v F1. Foto: Guliver/Getty Images

Jean Todt, nekdaj mali Napoleon Ferrarija v F1 in danes predsednik FIA, je spregovoril o zdravstvenem stanju sedemkratnega svetovnega prvaka F1 Michaela Schumacherja. Pet let po njegovem skoraj usodnem padcu med smučanjem sta si skupaj ogledala zadnjo dirko F1 v Nemčiji.

Leta 2013 je Michael Schumacher doživel skoraj smrtno nesrečo med smučanjem v francoskem Meribelu, kmalu zatem pa je njegova družina zaprla vrata javnosti in le redko dovolila razkritja informacij o stanju enega največjih šampionov formule ena vseh časov.

Nekdanji šef Ferrarija v F1 spet obiskal Schumacherja v Švici

Po zadnji Veliki nagradi Nemčije v Hockenheimu, v sklopu katere je Schumacherjev nekdanji Ferrarijev dirkalnik pred navdušenim občinstvom vozil njegov sin Mick, je o sedemkratnem svetovnem prvaku spregovoril njegov nekdanji šef Jean Todt.

»S takimi izjavami sem vselej previden, toda lahko potrdim. Zadnjo dirko v Nemčiji sva si ogledala skupaj. Michael je v najboljših rokah in zanj skrbijo v domači hiši v Švici. Ne obupuje in se še naprej bori,« je Jean Todt, nekdaj športni direktor pri Ferrariju v F1 in danes predsednik mednarodne avtomobilske organizacije FIA, povedal v pogovoru za radio iz Monte Carla.

Med Schumacherjem in Todtom se je v času sodelovanja v F1 razvilo zelo tesno prijateljstvo. Foto: Reuters

Video - 10 najboljših potez Michaela Schumacherja v F1

Todt: Komunikacija med nama je otežena

O zdravstvenem stanju Nemca pa Todt vseeno ni želel razkriti preveč. Priznal je le, da je komunikacija z njim zdaj močno otežena. Poudaril je moč njegove celotne družine, ki jo v Švici večkrat obišče.

Jeseni tudi dokumentarec o sedemkratnem svetovnem prvaku F1

Letos jeseni bo objavljen dokumentarni film o Schumacherju, v katerem naj bi bili prvič objavljeni njegovi posnetki iz domače hiše v Švici, prav tako pogovori z očetom Rolfom, ženo Corinno, otrokoma Mickom in Gino ter mnogimi nekdanjimi tekmeci. Schumacher je v svoji karieri zmagal na rekordnih 91 dirkah formule ena.

Dokumentarec bodo predvajali 25 let po Schumacherjevem prvem naslovu svetovnega prvaka v F1, ki ga je leta 1994 osvojil z Benettonom. Nemec je letos januarja sicer dopolnil 50 let.