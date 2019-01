Novi kitajski SUV: zgledovanja po BMW X4 ne morejo skriti #foto

Kitajski Geely je lastnik Volva, ki s prvimi avtomobili napoveduje prihod tudi v Evropo. Za svoj prvi globalni avtomobil so označili električno limuzino, ki jo bodo podrobneje predstavili v drugi polovici leta, zdaj pa s prvimi uradnimi fotografijami napovedujejo tudi svoj novi športni terenec. Ta bo ob napovedanem novem enoprostorcu njihov tretji novi avtomobil letos.

Kitajci ne morejo skriti zgledovanja po BMW X4

Za kupejevski športni terenec s prototipno oznako FY11 za zdaj še ni veliko oprijemljivih podatkov, prav tako ni znano, ali bo avtomobil pripeljal tudi v Evropo. Oblikovalske podobnosti z uveljavljenimi evropskimi premijskimi tekmeci, med njimi še posebej z BMW X4, so očitne.

Prvi geely s skupne Volvove platforme

To bo prvi avtomobil Geelyja, ki ga bodo razvili na novi modularni platformi CMA. To so razvili skupaj z Volvom na Švedskem. Po zagotovilih Geelyja bo zahvaljujoč tej platformi njihov avtomobil lahko dobil precej boljše vozne lastnosti in bolj izrazit športni značaj.

Avtomobil FY11 poganja dvolitrski turbobencinski motor z močjo 175 kilovatov in 350 njutonmetri navora. Na voljo bo tudi štirikolesni pogon.

Foto: Geely

Foto: Geely