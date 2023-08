Ni kriva elektrika: BMW ukinja ta model

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z novo generacijo serije 5 so pri BMW končali proizvodnjo serije 6 in njenega edinega preostalega modela GT. Ta je bil za BMW prodajno eden najmanj uspešnih modelov.

Zgodovina BMW-jeve serije 6 sega že vse v leto 1976, ko pa je bil model E24 še dvovratni kupe. Izdelovali so ga do leta 1989, takrat pa je avtomobil zamenjala večja serija 8. Oznako “šestice” so nato pri BMW obudili leta 2004, šele v četrti generaciji pa je BMW seriji 6 dodal tudi izvedbo fastback oziroma grand tourer (GT).

Vse od leta 2017 ta avtomobil za BMW ni prinesel večjih prodajnih rezultatov. Lani so jih doma v Nemčiji prodali le nekaj več kot 500. Tehnično sorodna serija 5 je bila prodajno veliko uspešnejša. Tudi letos je ta model za BMW v Nemčiji tisti z najnižjo prodajo.

Vloga nekdanje BMW serije 6 v izvedbah coupe, kabriolet in gran coupe zdaj opravlja serija 8. Izvedba GT je bila zadnji primerek “šestice”, ki je bila tehnično zelo blizu serije 5. Z novo generacijo “petice” so pri BMW potrdili, da se je proizvodnja modela serije 6 GT že končala.

BMW serije 6 GT je v Sloveniji stal od 72 tisoč evrov naprej.