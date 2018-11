Ni ji uspelo: voznica neuspešno hlinila bolezen

Škofjeloški policisti so v soboto obravnavali voznico, ki je od Medvod proti Škofji Loki vozila nevarno in nezanesljivo. Policisti so jo ustavili in odredili preizkus alkoholiziranosti, ki pa se mu je začela hitro izmikati.

Bolečin ni bilo, težave je le hlinila

Po poročanju Policijske uprave v Kranju je našla izgovore v domnevno hudih bolečinah v trebuhu. Zaradi domnevnih bolečin in histerije so voznico na kraju preiskali tudi reševalci. Ti so ugotovili, da z njo ni nič narobe in da je bolezen le hlinila. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,87 miligrama alkohola na liter krvi.

Policisti so ji odvzeli vozniško dovoljenje in ji prepovedali nadaljnjo vožnjo. O njenem hujšem prekršku so obvestili tudi pristojno okrajno sodišče, policisti pa so zanjo predlagali tudi trajen odvzem vozniškega dovoljenja.

Policiste na nevarne voznike opozarjajo tudi drugi udeleženci prometa



Policiste je na to voznico sicer opozoril drugi udeleženec prometa. Enako je bilo tudi v primeru voznika, ki je vinjen vozil avto s predrto gumo. Zapeljal je namreč s ceste, prebil gumo in nato vožnjo v takem stanju nadaljeval.