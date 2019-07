Oglasno sporočilo

Toča pada med nevihto, ob tem pa piha močan veter, se bliska in grmi. Nevihte so časovno omejene na največ nekaj ur.

Vsakoletna nevarnost

Po podatkih meteorologov se toča v Sloveniji pojavlja vsako leto, največkrat poleti.

V tem letnem času so namreč pogosti višinski prodori hladnega zraka, kar pripelje do nestabilnosti ozračja. Tako neravnotežje vodi v nastanek kumulonimbusnih oblakov, v njih pa je dovolj vlage za močne padavine.

Toča pada vedno le na ožjih podolgovatih odsekih. Na določenih predelih zemeljske površine pada izredno pogosto, medtem ko se na drugih področjih pojavi sorazmerno redko.

Posledice toče

Že čisto drobna toča povzroči škodo na poljščinah in v vinogradih, saj zrna uničijo liste in lomijo mladike. Že rahlo debelejša toča pa dela škodo tudi na avtomobilih, na strehah in na okenskih steklih. Toča lahko pusti na avtomobilu jamice, večja pa poškoduje tudi steklo. Škoda je lahko velika tudi za lastnikovo denarnico.

Kako zaščitimo svojega jeklenega konjička?

Proizvajalec vreč proti toči Wagner je v letu 2019 dodal nekaj izboljšav, ki bistveno povečajo zaščito vozila in uporabnikom izboljšajo izkušnjo. Pokrivalo za avto proti toči EVOII je tako najkakovostnejša ponjava za avto, ki varuje pred točo na tržišču. Modifikacija zajema tritočkovno pripenjanje vreče proti toči na vozilo, dodatno zaščito na boku vozila, s čimer se prekrije večja površina, odprtino, ki omogoča zračenje vreče in preprečuje zadrževanje vlage. Poleg torbe za shranjevanje vreče za točo je paketu dodana tudi nova vreča za lažjo hrambo.

Naročnik oglasnega sporočila je Gledring d. o. o.