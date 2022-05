Neuradno: po treh letih konec posla Hrvatov in Korejcev?

Rimac in Hyundai sta partnersko sodelovanje sklenila leta 2019. Foto: Rimac Automobili Avtomobilski koncern Hyundai-Kia je leta 2019 v hrvaški Rimac Automobili vložil 90 milijonov dolarjev in pridobili 12-odstotno lastništvo. Skupno naj bi razvili dva avtomobila, in sicer električnega športnika, ob tem pa še nov avtomobil s pogonom na vodik. Korejci so ob tem na ceste poslali hyundaia ioniq 5 in kio EV6 na podlagi 800-voltne tehnologije.

Po za zdaj neuradnih napovedih bi se lahko Hyundai-Kia umaknila iz lastništva v Rimcu, je poročal Autonews Europe. Njihovi viri napovedujejo konec projekta avtomobila na vodik, želeni električni avtomobil za program N pa bi Korejci dokončali samostojno. Hyundai napovedi o umiku iz Hrvaške še ni komentiral.

Rimac nevera je v sklepni fazi testiranja pred predajo kupcem. Foto: Rimac Automobili

Od leta 2019 se je lastniška struktura Rimca močno spremenila. Lani je Porsche lastniški delež povečal s 15,5 na 24 odstotkov in tako nadgradil triletno tesno sodelovanje med Hrvati in Nemci. Obe družbi sta sredi lanskega leta ustanovili podjetje Bugatti-Rimac, v katerem ima Porsche 45-odstotni lastniški delež.

Rimac je od leta 2009 svoj posel razvil okrog električnih pogonov in baterijskih paketov za druge proizvajalce, prav tako na trg pošiljajo svoje avtomobile. Trenutno je v sklepni fazi testiranje električnega superšportnika nevere. Izdelali jih bodo 150, za vsakega med njimi pa bodo kupci odšteli okrog dva milijona dolarjev.