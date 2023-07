Napoved iz Škode: še to poletje zanimivi novosti #foto

Štiri leta po začetku proizvodnje bo Škoda še to poletje razkrila prenovljena modela kamiq in skala. Za češkega avtomobilskega proizvajalca je še posebej pomemben kamiq, ki je za octavio drugi najbolje prodajani Škodin model. Lani so prodali več kot 96 tisoč kamiqov, na drugi strani pa 141 tisoč primerkov octavie. Scalin pomen se je v zadnjih let zmanjšal. Lani so jih prodali 39 tisoč, tako je bil češki tekmec volkswagen golfu za Škodo osmi najbolje prodajani model.

Foto: Škoda

Mnoge podrobnosti še ostajajo skrite

Vseh podrobnosti o prenovi za zdaj v Mladi Boleslavi ne razkrivajo. Tako trenutno še niso znani motorji za oba modela, čeprav na tem področju večjih presenečenj v primerjavi z obstoječima modeloma ne gre pričakovati. Škoda napoveduje uvedbo nekaterih tehničnih sistemov, ki so bili do zdaj vezani na večje modele. To bodo predvidoma večji sredinski zaslon in domnevno tudi prestavna ročica menjalnika, ki jo bodo prestavili ob volanski obroč - podobno kot pri novi generaciji kodiaqa.

Oblikovno bosta oba avtomobila dobila ozke sprednje žaromete, nekaj manjših oblikovnih popravkov in tudi nekoliko drugačne zadnje luči.

Škoda bo prenovljena kamiqa in scalo v celoti razkrila 1. avgusta.

Škoda scala:

Foto: Škoda

Foto: Škoda