Največji 4x4 na svetu je pristal v Dubaju #foto

Dubaj je poznan po nekaterih najbolj norih in odštekanih vozilih na svetu, a zdaj so prekosili sami sebe. V roke so dobili največje štirikolesno gnano vozilo na svetu LARC-LX, ki so ga prej uporabljali v ameriški vojski, in ga odpeljali v dubajski muzej terenskih vozil.

Ne le, da je LARC-LX največje štirikolesno gnano vozilo na svetu, obenem gre za amfibijsko vozilo, ki so ga sprva uporabljali v ameriški vojski. Uporabljali so ga za prevoz vozil in splošnega tovora z ladij na kopno ali za oskrbovanje nekaterih točk na kopnem.

Štirje dizelski motorji, vsak za eno kolo

Nanj so s pomočjo žerjavov ali helikopterjev odlagali tudi 12-metrske zabojnike, obenem pa je bil LARC-LX edino dovolj veliko amfibijsko vozilo znotraj ameriške vojske, da je lahko zapeljalo na plažo tudi ob visokih valovih. Njegova nosilnost je omejena na sto ton, zato je lahko prevažal tudi do dvesto ljudi.

Poganjajo ga štirje dizelski motorji proizvajalca GMC z 265 "konjskimi" močmi. Vsak izmed motorjev poganja eno kolo, njegova maksimalna hitrost je 30 kilometrov na uro oziroma 12 kilometrov na uro med plovbo. LARC-LX je dolg 19 metrov, širok osem metrov in visok 5,8 metra.

To štirikolesno gnano pošast so peljali skozi Dubaj do končne postojanke - dubajskega muzeja terenskih vozil.

LARC-LX bo zaradi svoje velikosti razstavljen kar pred muzejem.