Najhitrejši "serijski": uspel jim je še en izjemen dosežek

Porsche je postavil nov rekord na nemški stezi Nordschleife, in sicer v razredu serijskih avtomobilov. To mu je uspelo z 911 GT2 RS, ki pa je imel dodatni paket Manthey Performance kit.

Prejšnji rekord so izboljšali za več kot štiri sekunde. Foto: Porsche Za volanom je bil tudi tokrat Lars Kern, ki postaja pravi specialist dirkaške steze Nordschleife. Nedavno je pomagal Porscheju postaviti nov rekord za SUV, zdaj pa je postavil rekord še v pomembnejši kategoriji − med serijskimi avtomobili. Kern je s porschejem 911 GT2 RS postavil čas 6:43.300. Povprečna hitrost je znašala 185,8 kilometra na uro, prejšnji najboljši čas − lastil si ga je mercedes-AMG GT black series − so izboljšali za 4,7 sekunde.

Porsche 911 GT2 RS je praktično najboljše, kar kupec porschejev lahko dobi za športne užitke na dirkaških stezah. Ker je avtomobil zelo primeren za tako imenovane "track day" vožnje, so rekordni dosežek postavili s (serijskimi) dodatki hiše Manthley Performance.

Enega najboljših porschejev za t. i. "track day" dogodke imamo tudi v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Ti dodatki izboljšajo zavore, podvozje in obnašanje šasije. Del paketa so tudi skupno več kot 11 kilogramov lažja platišča iz magnezijeve zlitine. Vsi dodatki so na voljo le v paketu in ne kot posamezni elementi izboljšav. Rekordni porsche je imel tako še učinkovitejše zavorne ploščice ob keramičnih diskih, precej boljši podtlak (dodatni zadnji spojler, spremenjeni difuzor …), dodatno nastavljive sprednje in zadnje blažilnike. Povečali so celo količino vode, ki je namenjena hlajenju turbo polnilnika.

Moč avtomobila je bila nespremenjena. Voznik je imel ob postavljanju rekorda na kolesih moč 515 kilovatov oziroma 700 "konjev".

