Najboljši "lažni" policijski avtomobil leta? #video

Na pobudo nemških predelovalcev avtomobilov (VDAT) že od leta 2005 predstavljajo podobna predelana "policijska" vozila, s katerimi želijo dvigati zavedanje o varnih, predelanih tuning avtomobilih. Pri AC Schnitzer, enem najbolj znanih predelovalcev iz Nemčije, so tak avtomobil izdelali že šestič.

Avtomobil so polepili s posebno folijo, na streho in odbijač pa namestili modre luči. Foto: AC Schnitzer

Za osnovo so vzeli BMW 850i, ki ga poganja 4,4-litrski motor V8. Moč so s 523 povečali na 612 "konjev" (skoraj moč različice M8 competition), količino navora pa s 750 na 840 njutonmetrov.

Avtomobil so polepili s posebno folijo, na streho in odbijač namestili modre luči, v notranjost pa tudi pravi policijski radio. BMW je dobil še nekaj lepotnih popravkov na zunanjosti in izpušnem sistemu.

Motoršov v Essnu prestavljen na november 2021

Pri AC Schnitzer tako nadaljujejo tradicijo športnih avtomobilov v policijski preobleki. V zadnjih letih so na podoben način uredili tudi chevrolet corvetto in BMW i8. Te avtomobile so tradicionalno razkrili na motoršovu v Essnu, ki pa so ga morali letos odpovedati in prestaviti na november leta 2021.

Foto: AC Schnitzer

