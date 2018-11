Najboljši evropski avto: to so finalisti izbora

Sodelujoči žiranti so med skupno 38 kandidati, to je novimi avtomobili na evropskem trgu, izbrali sedem finalistov. Ti so alpine A110, citroen C5 aircross, ford focus, jaguar I-pace, kia ceed, mercedes-benz razred A in peugeot 508.

Nabor finalistov je tudi tokrat zelo raznovrsten in prav zato zanimiv. Med sedmerico sta le dva crossoverja, ki sicer predstavljajo glavni trend v avtomobilski industriji. Med finalisti je tudi izrazit Alpinin športni avtomobil, ki ga v Sloveniji sicer uradno ni mogoče kupiti, premijska Mercedesova kombilimuzina in vsaj načelno bolj 'ljudsko' usmerjeni avtomobili Kie, Forda in Peugeota.

Zmagovalca tokratnega izbora bodo z glasovanjem izbrali na spomladanskem avtomobilskem salonu v Ženevi.

Finalisti izbora:

Alpine A110. Foto: Renault

Citroen C5 aircross. Foto: Citroën

Ford focus. Foto: Gregor Pavšič

Kia ceed. Foto: Gašper Pirman

Mercedes-benz razred A.

Peugeot 508. Foto: Reuters Jaguar I-pace. Foto: Ford