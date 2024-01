Najbolj uživaški na trgu? Japonci še izboljšali svoj hit. #video

Toyota yaris GR je bil za Japonce velik prodajni uspeh, ki so ga zdaj še nadgradili. Nekaj več moči, izboljšano podvozje, znižan položaj sedeža voznika in dodatna možnost osemstopenjskega samodejnega menjalnika sodijo med glavne poudarke prenovljenega športnega avtomobila.

Toyota je prenovila svoj športni avtomobil yaris GR. Ta je s prodajo do zdaj presenetil vodstvo podjetja in tako bo v prihodnje postal reden - vsaj dokler bodo okoljski predpisi to dovoljevali - del ponudbe Toyote. Prenovljeni yaris GR tudi s samodejnim menjalnikom.

Toyota je rahlo izboljšala že tako zelo prepričljivega yarisa GR, ki se je v zadnjih letih uveljavil kot vodilni manjši športni avtomobil. Stalni štirikolesni pogon, neelektrificiran in dovolj zmogljiv, resda le trivaljni bencinski motor ter usklajeno podvozje, so prepričali mnoge avtomobilske navdušence.

Toyota je prodala več kot 32 tisoč yaris GR (od 19 tisoč v Evropi), kar je močno presegalo začetna pričakovanja. To je bil namreč homologacijski avtomobil za dirkaško specialko yaris GR rally1 za svetovno prvenstvo v reliju, kakršnih pa so morali po pravilih FIA izdelati le 25 tisoč.

Več moči, nižje sedenje in možnost samodejnega menjalnika

Moč 1,5-litrskega trivaljnega motorja so povečali za slabih 20 “konjev”. Moč bo zdaj znašala 206 kilovatov (280 “konjev”) pri 6.500 vrtljajih v minuti, ob tem bo imel motor še 390 njutonmetrov navora. Pri Toyoti izpostavljajo nadgradnjo motorja in tudi samega podvozja. Največja novost prenove pa bo dodatna možnost osemstopenjskega samodejnega menjalnika, ki se bo pridružil ročnemu šeststopenjskemu menjalniku. Novost bo tudi različica “circuit”, ki bo imela dodatne rešitve za učinkovito hlajenje motorja. Namenjena bo predvsem za izdatnejšo uporabo na stezah oziroma pri polni obremenitvi avtomobila.

V notranjosti so nekoliko popravili ergonomijo in lokacijo določenih gumbov. Morda najpomembneje - položaj sedež voznika so znižali za 2,5 centimetra. Relativno visok položaj sedenja je bil eden izmed pritožb lastnikov yarisa GR do zdaj.

Yaris GR še naprej ostaja kompaktni trivratnik športnik. Dolg je 3,99 metra, širok 1,80 metra, medosje pa meri 2,56 metra. Masa praznega vozila je 1.280 kilogramov.

