Na cesti v prihodnjih mesecih velja posebna pozornost

Največ nesreč z udeležbo pešcev se zgodi v jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši, vidljivost slabša, ceste pa zaradi vremenskih razmer spolzke. Za večjo varnost na poti lahko poskrbijo pešci sami.

Pešec in voznik sta soodvisna udeleženca v prometu, zato lahko skupaj naredita največ za varnost v prometu. Foto: Getty Images

Jeseni in pozimi, ko so dnevi krajši in je tudi vidljivost slabša, je med hojo potrebna še dodatna previdnost. Večina nesreč, v katerih so udeleženi pešci, se namreč zgodi ponoči oziroma ob zmanjšani vidljivosti od oktobra do marca.

Zato je priporočljivo, da pešci v tem obdobju, ko so dnevi krajši in megla pogosto vztraja tudi ves dan, poskrbijo za dodatno in boljšo vidljivost, in sicer z uporabo odsevnih teles in svetlejših oblačil.

To dokazujejo tudi podatki, ki jih je posredovala Agencija za varnost prometa: v letih od 2015 do 2019 je v obdobju od oktobra do marca življenje izgubilo kar 49 od 76 pešcev, udeleženih v prometni nesreči (decembra in januarja po osem, februarja in marca po deset pešcev).

Delež umrlih v teh mesecih znaša torej skoraj dve tretjini, oziroma 64,5 odstotka.

Prihajajo temnejši meseci, zato poskrbite, da boste vidni! Foto: Getty Images

Kako izboljšati vidljivost na cesti?

V tem obdobju je zato še posebej pomembno, da pešci z uporabo odsevnih teles in površin na oblačilih in obutvi poskrbijo za svojo vidnost in s tem varnost, opozarja Agencija za varnost prometa.

Za namen boljše vidnosti in večje varnost pešcev bo agencija razdelila devet tisoč odsevnih teles po vsej Sloveniji. Lokalne skupnosti bodo v času nacionalne preventivne akcije, ki poteka od 5. do 18. oktobra, delile odsevne trakove in zloženke, predvsem ranljivejšim skupinam, ter ozaveščale o pomembnosti uporabe odsevnih teles ob zmanjšani vidljivosti.

Bodite vidni! Podatki opazovanja pešcev, ki ga je Agencija za varnost prometa izvedla leta 2017, kažejo, da je delež uporabe različnih odsevnikov izredno nizek – kar 93 odstotkov pešcev ni uporabljalo nobenega odsevnika. Le 1,2 odstotka pešcev je imelo kresničko ali odsevni trak in 4,2 odstotka drugo odsevno površino. Aktivna raba odsevnih teles pešcu v temi in mraku lahko reši življenje, opozarja Agencija za varnost prometa.

Če boste oblečeni v temna oblačila in ne boste nosili odsevni predmet, vas bo avtomobil opazil šele ko bo 26 metrov oddaljen od vas.

Med pešci letos manj smrtnih žrtev in manj telesno poškodovanih

V letu 2020 (do 15. septembra 2020) beležimo najmanj prometnih nesreč z udeležbo pešcev v zadnjem šestletnem obdobju (2014–2020). Skupno so bili pešci udeleženi v 299 prometnih nesrečah, kar je 23 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju 2019, ob upoštevanju dejstva, da je bil obseg prometa v času ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa bistveno zmanjšan.

Umrlo je šest pešcev (podatki do vključno 18. septembra 2020), kar je 45 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju v 2019 (11 umrlih).

Glavni trije vzroki za smrtne nesreče med pešci (od leta 2015 do 2019): nepravilnosti pešca: 20 smrtnih žrtev,

neprilagojena vožnja voznikov: 18 smrtnih žrtev,

neupoštevanje pravil o prednosti: 16 smrtnih žrtev med pešci.

Bodite pozorni na dogajanje v prometu in upoštevajte omejitve hitrosti. Med vožnjo ne uporabljajte telefona. Foto: Getty Images

Agencija predlaga, naj vozniki upoštevajo naslednja opozorila za varnost v prometu:

Vozite zmerno, prilagojeno razmeram in cestnoprometnim predpisom (počasneje ob megli, dežju, snegu in slabši vidljivosti), vedno bodite pozorni na pešce in jim odstopite prednost.

(počasneje ob megli, dežju, snegu in slabši vidljivosti), vedno bodite pozorni na pešce in jim odstopite prednost. Bodite pozorni na pešce na in ob vozišču, kjer ni pločnikov. Hitrost vožnje zmanjšajte tudi v bližini otroških igrišč, šol in vrtcev, domov za starejše ter pred prehodi za pešce.

Upoštevajte, da se na mokri, spolzki, ledeni ali zasneženi podlagi zavorna pot podaljšuje.

ledeni ali zasneženi podlagi Za dobro vidljivost poskrbite s čiščenjem vseh stekel in ogledal na vozilu.

Preverite delovanje svetlobne opreme vozila.

Ne uporabljajte mobilnega telefona med vožnjo, saj na ta način z zmanjšano pozornostjo ogrožate tudi pešce.

Za volan vedno sedite trezni.

Podobna opozorila veljajo tudi za kolesarje in uporabnike e-skirojev: agencija naslavlja poziv k previdni vožnji in pozornosti na pešce, zlasti na mešanih površinah (namenjenih pešcem in kolesarjem, ki so lahko fizično razmejene ali pa ne).

Ali ste vedeli? Trk avtomobila v pešca pri hitrosti 50 kilometrov na uro je enak padcu z višine 9,8 metra.

Poskrbite, da vas bodo ostali udeleženci v prometu pravočasno opazili. Bodite vidni!

Agencija predlaga, naj pešci upoštevajo naslednja opozorila za varnost v prometu:

Uporabljajte prometne površine , namenjene hoji pešcev (pločniki, hodniki, prehodi, podhodi, nadhodi). Če ni zagotovljene površine za pešce , hodite ob levem robu vozišča v smeri hoje .

, namenjene hoji pešcev (pločniki, hodniki, prehodi, podhodi, nadhodi). , hodite . Med hojo ne uporabljajte mobilnega telefona , saj po podatkih tujih raziskav le-ta pravočasnost in ustreznost reakcij pešca zmanjša do 60 odstotkov.

, saj po podatkih tujih raziskav le-ta Vedno se morate prepričati o varnem prečkanju ceste . Preden stopite na vozišče, je obvezen pogled levo, desno, levo .

. Preden stopite na vozišče, je obvezen . Obvezna uporaba prehodov za pešce: na semaforiziranih prehodih počakajte na zeleno luč za pešce (predhodno pogled levo, desno, levo), na nesemaforiziranih prehodih pa posebno pozornost namenite bližajočim se vozilom – počakajte, da se ta dejansko ustavijo iz obeh smeri ( vzpostavitev očesnega kontakta z voznikom, dvig roke ).

na prehodih počakajte (predhodno pogled levo, desno, levo), na prehodih pa – počakajte, da se ta dejansko ustavijo iz obeh smeri ( ). Vidnost je varnost! Ponoči, v mraku ali ob zmanjšani vidljivosti nosite odsevnik na vidnem mestu, na strani, ki je obrnjena proti vozišču. Za večjo vidnost in varnost poskrbite z uporabo svetlih in odsevnih oblačil ter odsevnih teles (odsevni trakovi, kresničke, odsevne površine na oblačilih ali obutvi, uporaba svetilke). Kresničko obesimo za pas ali žep, da prosto niha ob telesu , saj jo le tako lahko obsvetijo avtomobilski žarometi.

na strani, ki je obrnjena proti vozišču. in varnost poskrbite z (odsevni trakovi, kresničke, odsevne površine na oblačilih ali obutvi, uporaba svetilke). , saj jo le tako lahko obsvetijo avtomobilski žarometi. Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje poleg odsevnika okoli vratu nositi tudi rumeno rutico. Odrasli, ki ob cesti spremljate otroke, jih držite za roko na zunanji strani, proč od ceste. Za namene spodbujanja varne mobilnosti otrok je agencija lani kot novost pripravila učno gradivo z naslovom Učenec pešec .

morajo Odrasli, ki ob cesti spremljate otroke, jih držite za roko na zunanji strani, proč od ceste. je agencija lani kot novost pripravila učno gradivo z naslovom Na avtocesti se ne smemo zadrževati zunaj vozila ob cestišču, saj je to izredno nevarno. V primeru izrednega dogodka poskrbite za svojo varnost: vozilo ustavite na odstavnem pasu z vsemi delujočimi utripalkami, oblecite odsevni telovnik, zavarujte mesto dogodka z varnostnim trikotnikom in se čim prej umaknite na varno, za zaščitno ograjo ter pokličite pomoč.

Kot pešci smo v prometu bolj ranljivi, zato moramo bolje poskrbeti za lastno varnost. Kresnička ali odsevni trak sta po zakonu predpisana obvezna oprema pešca v pogojih slabše vidljivosti ali ponoči.