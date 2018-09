Mladi slovenski skladatelj v note ujel melodijo udobja

Doživite udobje kombilimuzine in se prepustite melodiji udobja

Da so pri Citroënu vselej zvesti svojim genom in nenehno razvijajo nove inovacije, da bi povečali udobje v avtomobilu, ni nobena skrivnost. Ker vozniki ne moremo vedno izbrati najbolj umirjene in prijetne poti, se zanašamo na pomoč napredne tehnologije in zunanje dejavnike s cest obračamo sebi v prid.

Delovanje vzmetenja in udobno vožnjo s Citroënom C4 Cactus, novo kombilimuzino, uprizarja dejanska melodija udobja, ki jo je v note ujel mladi slovenski skladatelj Leon Firšt, prejemnik velike nagrade na mednarodnem tekmovanju iz glasbene kompozicije.

Vožnja po luknjasti cesti je lahko povsem prijetna s pomočjo nove napredne tehnologije hidravličnega vzmetenja, ki ublaži tresljaje. Prav ta udobna vožnja, ki daje občutek lebdenja nad cesto, je bila njegov navdih za melodijo, ki jo je umetniško interpretiral in spremenil v notni zapis.

Prisluhnite, kako zveni udobje vožnje s Citroënom C4 Cactus, novo kombilimuzino.

Prvi v Evropi

Citroën že skoraj sto let slovi po svojem naprednem sistemu vzmetenja, ki ga zdaj predstavljajo v novi generaciji. Nov sistem vzmetenja skladno s Citroënovo tradicijo zagovarja načelo udobja med vožnjo in izkorišča dolgoletno tradicijo hidravličnega vzmetenja.

Citroën C4 Cactus, nova kombilimuzina, je prvi Citroën, ki v Evropi uvaja vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki (Progressive Hydraulic Cushions™). Od klasičnega vzmetenja, ki ga sestavljata amortizer in vzmet, se razlikuje po tem, da temelji na hidravličnih omejevalnikih, ki delujejo dvostopenjsko, pri tem pa ublažijo in absorbirajo deformacije dotrajanih asfaltnih cest.

Kako deluje?

Pri rahli kompresiji ter rahlem raztezanju vzmeti amortizerji nadzorujejo vertikalne premike brez posredovanja hidravličnih omejevalnikov. Po zaslugi teh omejevalnikov je zagotovljen bolj tekoč hod amortizerja, kar daje občutek lebdenja na "leteči preprogi". Zdi se, kot da vozilo preletava deformacije na cestišču. Pri močnejši kompresiji ter močnejšem raztezanju vzmeti in amortizerji delujejo istočasno s hidravličnima omejevalnikoma za kompresijo ali raztezanje, ki tako premik progresivno upočasnijo in s tem preprečijo nagle zaustavitve na koncu hoda.

V nasprotju s klasičnim mehanskim omejevalnikom, ki energijo absorbira in jo delno povrne, pa hidravlični omejevalnik energijo absorbira in jo razprši. To pomeni, da na slabših, deformiranih in dotrajanih cestah amortizerja ublažita sam udarec in stresljaje vozila, tako da je vožnja dosti bolj prijetna in predvsem udobna.