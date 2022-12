Mercedesov prvi salon, kjer ni bencina in dizla #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mercedes-Benz je za svojo družino električnih vozil EQ že izdelal toliko različnih modelov, da lahko zanje postavi tudi poseben prodajni oziroma razstavni salon. Tega pa niso postavili doma v Nemčiji, temveč v Jokohami na Japonskem.

V prostorih na površini dobrih 1.200 kvadratnih metrov je trenutno pet električnih mercedesov, istočasno pa lahko pokažejo sedem avtomobilov. Zraven so tudi hitre polnilnice DC - ker je salon na Japonskem, gre za priključke CHAdeMO. Na streho bodo postavili tudi sončne celice.

Mercedes namerava do leta 2030 preiti na ponudbo povsem električnih avtomobilov. Trenutna izbira teh je široka, a le manjši del električnih mercedesov za zdaj prihaja z namenskih električnih platform. To sta modela EQS in EQE, pri preostalih pa gre za predelane klasične modele s termičnimi motorji.

Foto: Mercedes-Benz