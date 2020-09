Manj izpustov: Britanci želijo nižati hitrosti na določenih avtocestah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britansko ministrstvo za promet želi na štirih odsekih avtocest omejiti hitrost na 100 kilometrov na uro. S to potezo želijo zmanjšati onesnaženost zraka in znižati raven hrupa. Med vozniki je ta napoved sprožila veliko ogorčenja, saj naj bi s tem dejanjem še povečali število zastojev.

Ministrstvo želi za eno leto zmanjšati omejitev hitrosti na 100 kilometrov na uro na določenih odsekih prometno najbolj obremenjenih avtocest. Po enem letu preizkusne faze omejitve hitrosti na M6, M1, M602 in M5 bodo ocenili, ali je zmanjšanje hitrosti prineslo rešitve oziroma ali se je raven izpustov emisij primerno znižala.

Prepoved prodaje običajnih avtomobilov po 2040

''Konec koncev bodo izziv reševanja kakovosti zraka pri izpušni cevi rešili proizvajalci in spremembe pri uporabi vozil. Do takrat pa bomo nadaljevali naš obsežen program pionirskih raziskav in rešitev,'' je ob napovedanih omejitvah hitrosti dejal Ivan Le Fevre, okoljski vodja pri Highways England.

Z ministrstva za promet so sporočili, da je ta rešitev le ena izmed mnogih, ki jih želijo vpeljati za izboljšanje kakovosti zraka. Lani so potrdili tudi nov zakon, ki prepoveduje prodajo vozil z motorjem na notranje izgorevanje po letu 2040, a so vse bolj glasne govorice o zaostritvi ukrepov. Prepoved naj bi začela veljati že leta 2035, a za zdaj uradne potrditve ni.