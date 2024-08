Majhne razlike med Slovenci: v vodstvu tisti, ki prvo zmago še čaka #foto

Poleg vrhunskih formul, športnih prototipov in skrajno predelanih avtomobilskih dirkalnikov bo v ospredju gorske dirke v Ilirski Bistrici tudi razplet v letos zelo izenačenem gorskohitrostnem državnem prvenstvu.

Matevž Čuden lovi svojo prvo zmago za DP. Foto: Gregor Pavšič Eden od vrhuncev gorskohitrostne dirke v Ilirski Bistrici bo skupna razvrstitev slovenskega državnega prvenstva. Na polovici sezone so razlike zelo majhne, prav bistriška dirka pa je lahko eden ključnih trenutkov sezone.

Vodilni v skupnem seštevku je Matevž Čuden (porsche GT3 cup), ki ima pred Milanom Bubničem (lancia delta) devet točk prednosti. Zmaga Bubniča bi še bolj izenačila prvenstvo pred jesenskim delom, prva zmaga Čudna v karieri pa bi mu prednost povečala že vsaj na 15 točk in mu odprla vrata do naslova državnega prvaka.

Anže Dovjak je letos tudi v igri za naslov evropskega gorskega podprvaka. Foto: Gregor Pavšič Prav oba najvišje uvrščena voznika sta za zdaj najresnejša kandidata za končni naslov. Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) je izpustil uvodno dirko in po zmagi v Podnanosu za Čudnom zaostaja 15 točk. Med omenjenimi tremi je uvrščen še zanesljivi Patrik Ruzzier (fiat punto kit car). Rezultati iz Ilirske Bistrice bodo tako lahko še dodatno začinili prvenstvo. Lani je v Ilirski Bistrici po prvi vožnji Čuden za Bubničem zaostajal le 0,2 sekunde, nato pa je državni prvak povečal prednost na 2,4 sekunde in zmagal na domači dirki.

Vladimir Stankovič je stalni gost največje slovenske gorskohitrostne dirke v Ilirski Bistrici in tudi letos ne bo manjkal na štartu. Zaradi tehničnih težav s svojim športnim prototipom osella PA21 bo v Italiji tokrat najel drugi športni prototip, in sicer novo proto NP03. Gre za prototip z 1,6-litrskim motorjem. Stankovič je bil lani najvišje uvrščeni slovenski voznik v skupni razvrstitvi, in sicer na 18. mestu.



Letos se bo za naziv najhitrejšega voznika dirke potegoval tudi Mark Ivanov (wolf GB08 thunder), ki je julija postavil nov slovenski rekord v Podnanosu.

Milan Bubnič bo poskušal proti Šembijam zmagati že desetič zapored. Foto: Uroš Modlic

Čuden, Bubnič in Dovjak za naslov prvaka

Dovjak, ki bo letos napadal naslov evropskega gorskega podprvaka, ima letos za seboj že več dirkaških kilometrov in bo še veliko nevarnejši kot lani. V boj za zmago se bo vključil tudi Matej Grudnik (renault clio E1), ki bi lahko bil ob dobro delujočem dirkalniku celo prvi favorit – v skupnem seštevku državnega prvenstva pa Grudnik z dvema "ničlama" nima več realnih možnosti za najvišja mesta.

Skupni vrstni red v DP: 1. Matevž Čuden (porsche GT3 cup) 69 t., 2. Milan Bubnič (lancia delta) 60 t., 3. Patrik Ruzzier (fiat punto kit car) 59 t., 4. Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) 54 t., 5. Boštjan Baša (renault clio RS) 47 t., …

Bubnič lovi deseto zaporedno zmago v Ilirski Bistrici

Milan Bubnič pa ni le serijski gorski državni prvak, temveč tudi serijski zmagovalec dirke za državno prvenstvo v Ilirski Bistrici. Leta 2013 je proti Šembijam zmagal še Aleš Prek (porsche GT3), leta 2014 pa Matevž Boh (mitsubishi lancer), z letom 2015 pa se je začelo obdobje nepremagljivosti Bubniča.

Na zanj (skoraj) domači gorski dirki mu je uspelo zmagati devetkrat zaporedoma in tudi letos, če bo le tehnika v delti zanesljiva, sodi med glavne favorite. Z deseto zaporedno zmago bi naredil tudi pomemben korak do desetega zaporednega naslova državnega prvaka.