Letos še višje? Slovenca se v Italijo vračata po nove skalpe.

Zadnje testiranje dirkalnika škoda fabia rally2 pred začetkom nove sezone. Foto: osebni arhiv Pred leti je na reli sceno prišel kot vihar, zmagal že na svojem prvem reliju v karieri in od takrat je svoj talent in znanje dokazoval predvsem v tujini. Lani je prvič vozil za moštvo Munaretto iz Italije, in sicer v tamkajšnjem reli prvenstvu IRC. Osvojil je dve klasiki, in sicer reli Piancavallo kot sploh prvi tujec in reli Bassano, kar mu je uspelo šele kot drugemu tujcu po Poljaku Robertu Kubici.

Obe zmagi sta pomenili veliko in spadata med največje mednarodne dosežke slovenskih avtomobilskih športnikov. Ko je pred leti začel voziti v Italiji, je bil njegov glavni tekmec mladi Damiano De Tommaso, ki je letos skupaj z Andreo Crugnolo že eden osrednjih favoritov za italijanski državni naslov.

Avbelj je bil lani v italijanskem prvenstvu IRC v skupni razvrstitvi tretji. Foto: osebni arhiv

Letos ga na relijih v Italiji čaka še ostrejša konkurenca kot lani. Foto: Luca AmicoRally Dal Porto

Boštjan Avbelj ta konec tedna začenja svojo sezono v Italiji. S škodo fabio rally2 ekipe Munaretto in sovoznikom Damijanom Andrejko potuje na reli Trofeo Maremma, prvo od štirih dirk italijanskega reli pokala IRC (International Rally Cup).

Avbelj je lani osvojil dve italijanski klasiki (Piancavallo kot sploh prvi tujec, Bassano kot edini tujec poleg Roberta Kubice), letos pa bo konkurenca še mnogo ostrejša. Poleg lanskega glavnega tekmeca Alessandra Reja (VW polo R5) bosta prvenstvo z dirkalniki Rally2 vozila tudi odlična dirkača Andrea Nucita in Luca Rosetti.

Avbelj skrbi tudi za tega pokalnega renault clia, ki ga oddaja voznikom v Italiji. Foto: osebni arhiv

Na prvem reliju v konkurenci 31 dirkalnikov R5 za Avblja štartna številka 4. Poleg štirih relijev IRC bo odpeljal tudi eno ali dve dirki absolutnega italijanskega prvenstva, ki pa za zdaj še nista izbrani in potrjeni.

"Obeta se kar naporna sezona, in to na več ravneh. Tu je moj program z ekipo Munaretto, poleg tega pa bom svoj pokalni renault clio oddajal na dirkah italijanskega pokala Renault Clio, ob tem pa bom z lastnim moštvom BA-Motorsport prisoten na dirkah slovenskega pokala Twingo. Imam dva twinga, tretji je v izdelavi," pravi Avbelj.

Ob vprašanju, ali ga bomo morda lahko videli tudi na katerem izmed relijev v Sloveniji, je Avbelj za zdaj še skrivnosten.

Za slovensko gorsko- in krožnohitrostno prvenstvo bo imel Avbelj tri pokalne renault twinge in tudi svoje moštvo BA-Motorsport. Foto: osebni arhiv