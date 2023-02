Ko denar ni ovira: to je pet največjih zasebnih letal #video

Nekateri najbogatejši Zemljani svoje bogastvo razkazujejo tudi z velikimi zasebnimi letali. A tu ne gre za običajna zasebna letala, temveč za največja potniška letala na svetu, ki so jih prilagodili individualnim potrebam bogatega lastnika. Pred kratkim smo pisali o zadnjem izdelanem boeingu 747 in njegovem postopnem umiku iz letalskega sveta (pri prevozu potnikov), a očitno njegova starost in visoki stroški vzdrževanja ne prizadenejo najbogatejših ljudi na svetu.

Kanadski raper ga je dobil zastonj

Peto največje zasebno letalo na svetu ima kanadski raper Drake, ki po svetu leti z boeingom 767-200ER. V njegovi uporabi je od leta 2019. Zakaj v uporabi in ne lasti? Lastnik letala je kanadsko podjetje Cargojet, ki ga je dalo v brezplačno uporabo enemu najbolj poznanih glasbenikov na svetu, čeprav ni jasno, kdo plačuje stroške vzdrževanja in goriva.

Čeprav ni v njegovi lasti, ga je lahko predelal po svojih željah. Sedeže je zamenjal s plišastimi žametnimi zofami, na letalu so zamenjali vse preproge, vgradili zlate in lesene površine, eno izmed sten so v celoti "oblekli" z ogledalom in na letalu je še posebna soba za zabave. Zunanjost je obarvana v nebesno modro barvo, na letalu pa je še nekaj logotipov, ki jih uporablja raper pri promoviranju svojih znamk oblačil.

Usmanov je svoje letalo poimenoval po očetu, zato ima ob strani izpisano ime Bourkhan. Foto: Wikimedia Commons/Roland Nussbaumer

Abramovič ima drugega največjega v Rusiji

Nekdanji lastnik nogometnega kluba Chelsea in ruski oligarh Roman Abramovič je svojega boeinga 767-33AER poimenoval kar bandit in ga obarval v posebno rjavo barvno kombinacijo. Letalo je leta 2004 naročil letalski prevoznik Hawaiian Airlines, a so svoje naročilo preklicali. Abramovič je izkoristil priložnost in ga kupil.

Predelali so ga in v njem naredili banketno dvorano, v kateri je prostora za do 30 ljudi. Na njem je tudi velikanska kuhinja in nekaj kopalnic s pozlačenim pohištvom. Abramovič je šel še korak dlje in v letalo vgradil varnostni protiraketni sistem. Enakega uporablja tudi predsednik ZDA v svojem Air Force One. A decembra leta 2021 je eden najbogatejših Rusov to letalo zamenjal za novejšega boeinga 787-8. V njem je prostora za 50 povabljenih gostov in je opremljen v podobnem slogu kot predhodnik.

Savdski princ je v zasebno letalo predelal boeinga 747. Foto: Wikimedia Commons/Markus Eigenheer

Prodal Facebookove delnice in si kupil airbusa

A največje zasebno letalo v Rusiji ne pripada zgoraj omenjenemu Abramoviču ali predsedniku Putinu. Z največjim zasebnim letalom v Rusiji se pohvali Alisher Usmanov. Ruski oligarh ima v lasti 14 let starega airbusa A340-400, ki ga je, potem ko je prodal delnice Facebooka v vrednosti 1,4 milijarde dolarjev (1,27 milijarde evrov), kupil leta 2012.

Letalo je poimenoval po svojem očetu, zato je na sprednjem delu trupa z velikimi črkami zapisano ime Bourkhan. Usmanov je letalo tako močno predelal in posodobil, da se je vrednost letala dvignila na osupljivih 450 milijonov dolarjev (410 milijonov evrov). Na letalu je tako prestižno opremljena dnevna soba, več spalnic z velikimi zakonskimi posteljami in razkošni usnjeni fotelji. Na letalu je celo diskoteka za zabave in več sejnih sob.

Za savdskega princa nekoč največje letalo na svetu

Drugo največje zasebno letalo na svetu pripada princu Al Waleed bin Talalu. V njegovi lasti je namreč boeing 747-400. Savdski princ je na lestvici najbogatejših ljudi na 45. mestu, serijski 747 pa seveda ni bil po njegovem okusu. Princ je tudi velik vlagatelj, saj ima v lasti več podjetij po ZDA, Evropi in na Bližnjem vzhodu. Letalo je kupil leta 2003, a je imelo takrat še vedno 400 potniških sedežev. Te so iztrgali, da so naredili prostor za jedilnico za 14 oseb, dve razkošni dvoposteljni sobi in za zlati prestol sredi kabine. Za udobje princa in drugih potnikov naj bi skrbelo 11 stevardes.

Njegova vrednost je ocenjena na 335 milijonov evrov

Največje zasebno letalo na svetu pripada nepremičninskemu velikanu Joseph Lauu. Podjetnik iz Hong Konga ima v lasti Boeingovo letalo 747-8 VIP, ki je vredno 335 milijonov evrov. Gre za najdaljše in drugo največje potniško letalo na svetu. Ima kar 445 kvadratnih metrov prostora in v posebej prilagojeni različici Laujevega letala sta obe nadstropji med seboj povezani. Cena samega letala je bila 140 milijonov evrov, a je Lau za preureditev namenil še 195 milijonov evrov. Kakšno je letalo znotraj, ostaja skrbno varovana skrivnost. Številni predvidevajo, da so na njem sobe za goste, sejne sobe, kino in celo telovadnica.

Največjega na svetu ima podjetnik iz Hong Konga, ki je v samo predelavo vložil 195 milijonov evrov. Foto: Boeing